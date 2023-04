Han pasado ya trece días desde que Óscar García Lema, de 62 años, salió de su casa, en el lugar de Cepeda, en el Concello de Teo, y la pregunta continúa siendo ¿dónde está y qué le ha podido ocurrir? El día de su desaparición, el pasado 29 de marzo, era miércoles y según el relato de su mujer, Óscar siguió la rutina habitual. Dejó las llaves de su casa y del coche, las gafas y la cartera en el sitio donde solía colocarlas junto con el móvil cargando. Eran las 12.45 h y, antes de marchar a hacer recados, se dirigió a las cuadras para echar un ojo a los tres caballos que tienen en la finca.

En esa distancia de 50 metros, que separa la vivienda del establo, Nuria perdió su pista: “Antes de marchar controlábamos que estuvieran bien y él se acercó a echar un ojo. Tuvo que sufrir un accidente, porque llevaba el tiempo justo para salir a comprar el pienso para los caballos e ir a comer a casa de su madre con nuestra hija Carolina”.

Nuria Pereira atiende a EL CORREO GALLEGO delante de la Iglesia de Santa Eufemia de Oza, en el lugar donde se ha establecido el punto de encuentro para organizar las batidas. Llevan ya doce días recorriendo caminos, senderos y pistas y buscando en zanjas, construcciones abandonadas, entre la maleza o en ruinas a lo largo y ancho del Concello de Teo. También en distintas zonas de municipios limítrofes, como Santiago de Compostela, Brión, Ames o Vedra, donde ahora se centra el dispositivo de rastreo bajo la coordinación de la Guardia Civil.

Batidas de búsqueda

Hay ocasiones en que la batida de búsqueda se organiza conociendo la zona exacta o aproximada donde se encuentra la víctima, como puede ser cuando se va al rescate de un montañero accidentado. En otras, como es el caso de Óscar, se organizan para localizar a alguna persona desaparecida, sin tener la certeza de que se encuentre en el área a batir.

Para ello se mapea una extensión de terreno donde es posible que se encuentre la víctima, ya sea porque es una zona que frecuentaba o porque haya alguna pista de que se la haya visto ahí por última vez. A falta de un rastro que indique hacia dónde podría haberse dirigido Óscar, se están ampliando las zonas próximas al lugar de la desaparición.

“Tenemos acotadas zonas que vamos revisando diariamente con la colaboración de los voluntarios, coordinados por la Guardia Civil y un protocolo riguroso”, cuenta el capitán al mando del dispositivo. “Desde ayer, estamos trabajando en el Concello de Vedra en las zonas limítrofes con el lugar de la desaparición. Buscamos en zonas boscosas, casas abandonadas, galpones… La orografía es complicada, es un terreno muy irregular, con muchos recovecos, muchos senderos… Es complejo, por eso vamos poco a poco para ir descartando zonas y abarcando otras nuevas”.

Colaboración ciudadana

Cuando el área a batir es muy amplia y el caso capta la atención, suele haber personas voluntarias que colaboran en la batida. En ocasiones los conocimientos de los vecinos de un terreno pueden ser clave para acceder a ciertos lugares o centrarse en otros que pueden pasar desapercibidos. En estos casos la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es muy importante.

Con las personas voluntarias organizadas en grupos y partiendo de distintos puntos de la comarca, siguiendo las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Nuria espera que Óscar resista, aunque reconoce que a medida que pasa el tiempo la desesperación se va adueñando de la familia. “Era deportista, ha participado en competiciones y es fuerte. Puede haber recibido un golpe en la cabeza y haberse desorientado. Pero él tiene capacidad para recorrer kilómetros. Me aferro a eso, pero cada noche que pasa me preocupo un poco más y hay momentos en que me desmorono. Es mi marido, mi pareja y mi yin yang desde hace 20 años”.

Nuria agradece toda la colaboración que está recibiendo, tanto por parte de las fuerzas y cuerpo de seguridad, como de las personas voluntarias que han participado estos días a la búsqueda: “Este fin de semana se han juntado más de un ciento, gente en cada parroquia que son quien mejor conoce el territorio que habitan. Me han llamado amigos de infancia de Óscar, o gente que no nos conoce pero que nos trae comida o viene con su familia y sus perros a ayudarnos. Hay un señor jubilado que conoce muy bien estas montañas y viene todas las jornadas”.

También la Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana. En concreto, la Comandancia de A Coruña ha hecho un llamamiento para participar en la búsqueda. Todas aquellas personas que deseen formar parte del dispositivo deben llamar por teléfono al Puesto de la Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405 "para unirse de forma coordinada y gestionar de la mejor forma los recursos humanos y técnicos".

SOS desaparecidos

La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos, activa desde 2007, colabora en la difusión de personas desaparecidas. En su página en línea, en la que figura Óscar García, hay disponible un registro de personas cuyos familiares no saben qué ha sucedido con ellas ni dónde se encuentran.

Presidida por Joaquín Amills, padre de un desaparecido, en lo que va de 2023 en SOS Desaparecidos han registrado un total de 43 desapariciones, una media de casi una cada dos días. La mayoría son hombres, 28 frente a 15 mujeres, situación que se invierte en el caso de menores, con 14 niñas y 2 niños en paradero desconocido.

En el recuento de SOS Desaparecidos figura activo otro caso en Galicia, el de Cándido Blanco García, desaparecido en Padrón hace ya dos meses.