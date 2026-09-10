Nora García Maestu: «Se van a sorprender con lo rápido que subimos»

En la escalada de velocidad no hay demasiado margen para pensar: concentración, explosividad y una secuencia de movimientos entrenada una y otra vez deciden cada carrera. Nora García Maestu (Cambre, A Coruña) tiene 17 años y ya sabe lo que es competir al máximo nivel, incluso en la Copa del Mundo absoluta. Entrena en Riazor y, en Barcelona, en su primera Copa de Europa absoluta, terminó octava. Ahora podrá competir ante su público en GRAVITEO A Coruña Xacobeo.

—¿Qué diferencia a la escalada de velocidad?

—En escalada hay tres modalidades. La cuerda, que consiste en subir muchos metros de altura, el bloque, que es más explosivo y con movimientos cortos de mayor dificultad; y luego está la dificultad, donde tenemos un muro de quince metros. Lo que más nos caracteriza es que se trata de una disciplina en la que escalamos muy rápido. Visualmente, se nota la diferencia respecto a cuerda y bloque. El objetivo es llegar lo antes posible arriba.

—¿Impresiona esa experiencia de subir tan rápido?

—Yo subo en ocho segundos y sí, es cierto que impresiona la altura. Antes de hacer velocidad, se empieza por las otras disciplinas para coger fuerza en los dedos y en la musculatura en general. Al empezar en la velocidad a lo mejor cuesta coger los movimientos porque tienen pasos largos para poder llegar bien a las presas. Al principio cuesta un poco, pero si la sigues entrenando es muy divertido. Esta disciplina tiene la particularidad de que el muro es igual en todo el mundo. Las presas están colocadas en el mismo sitio. Antes había presas diferentes y los deportistas tenían que adaptarse a cada pared, pero ahora puedes tener tu propia secuencia de movimientos y mejorar sobre ella en los entrenamientos.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia y la Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Cabreiroà y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

Una disciplina joven en los Juegos Olímpicos

—La escalada es muy joven en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se adentró en este deporte?

—Yo empecé desde pequeña por mi madre. Íbamos juntos, con mi hermano, a escalar al rocódromo. Ella era técnica de la selección gallega y es mi entrenadora actualmente. Se empezó a entrenar esa disciplina de velocidad en Santiago, donde había un muro. Comenzaron mi hermano y mi madre. A mí también me gustaba, me dieron ganas de probarlo y seguí con ella.

—¿Qué habilidades de la escalada de velocidad se pueden aplicar fuera del deporte?

—Al tener muy poco tiempo, tienes que estar muy concentrado. Corremos de forma vertical sobre apoyos muy pequeños. Puedes ponerte hacia un lado y resbalarte. O, quizá, todo lo contrario, te hace reaccionar y subir más rápido. También hace falta capacidad para aceptar las situaciones que te encuentras en las diferentes competiciones. Además, el deporte y la rutina te exigen desarrollar la constancia. A mí, a la hora de estudiar, me ayuda a concentrarme de inmediato. No me cuesta tanto. Me permite tener unos horarios determinados para hacer las cosas, no me da tiempo a tener pereza.

—¿Es importante centrarse solo en la habilidad propia y no mirar al contrario?

—Hay dos circunstancias en la competición. Primero está la clasificatoria, en la que no compites con quien tienes al lado, sino que buscas el mejor tiempo posible. En función de eso, se determina si vas a la final, si puedes acceder a ella o te quedas fuera. La final es un sistema de cruces en el que compites con el rival que tienes al lado. Quien le da antes al botón en lo más alto pasa a la siguiente ronda.

Nora García Maestu / Carlos Pardellas

Competir ante su público en A Coruña

—¿Qué supone que llegue una competición de Graviteo a A Coruña?

—En la última edición, la de Barcelona, competí en velocidad. Era una Copa de Europa absoluta, la primera en la que participé, y quedé octava. Me fue muy bien y me marché supercontenta. Me da muchas más ganas de competir aquí también. La gente que vendrá escala desde siempre en Coruña y animará un montón. Mucha más gente podrá verlo. Aunque no lo entiendan o no conozcan el reglamento, con ver a los escaladores subir y pulsar los botones arriba, les salga verde o rojo, se lo van a pasar muy bien. Los que competimos también lo vamos a disfrutar mucho. Se agradece tener una competición de este estilo en A Coruña.

—¿La estética de este deporte al aire libre engancha al espectador?

—Quizá en A Coruña no hay mucha gente que conozca el deporte porque entrenamos en interior. Pero, al competir al aire libre, en un sitio por donde pasa mucha gente, se van a sorprender con lo rápido que subimos. Es un deporte muy explosivo, muy visual y atractivo. Además, a mí me engancha el hecho de tener al público en casa, eso siempre se agradece.

—¿Cree que una competición como Graviteo A Coruña Xacobeo ayuda a llenar cada vez más los rocódromos con nuevos escaladores?

—En velocidad, antes éramos muy pocas personas. Cada año viene más gente y se nota muchísimo el cambio. El ambiente mejora mucho. Al ser pocos, a veces no coincidimos por horarios y entrenamos solos. Cuanta más gente hay, más divertido y animado es el entrenamiento.

«En velocidad, antes éramos muy pocas personas. Cada año viene más gente y se nota muchísimo el cambio. Al ser pocos, a veces no coincidimos por horarios y entrenamos solos»

El reto: acercarse a su récord de 8,23 segundos

—¿Con qué ilusión afronta Graviteo A Coruña Xacobeo?

—En este caso habrá el Open Internacional y el Open gallego. Yo, en principio, competiré en los dos. Quiero hacerlo lo mejor posible, hacer los mejores tiempos posibles respecto a mi récord, que son 8,23 segundos. Luego, quiero disfrutar mucho de la competición y pasarlo muy bien. Se trata de hacer carreras con las que me sienta bien. Erik Noya creo que también va a venir. Fue subcampeón del mundo, está en nuestro club y es muy bueno. Es uno de los primeros defensores de la escalada de velocidad en España.

A sus 17 años, Nora ya ha dado el salto a competiciones absolutas, pero insiste en que todavía está empezando. Su objetivo pasa por mejorar sus tiempos y disfrutar. Después, como ella misma reconoce, «puede haber sorpresas y acabar en el podio».