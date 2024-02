El PSOE pide ampliar el plazo para aprobar la ley de amnistía y el PP avanza ya "nuevas cesiones"

El grupo socialista en el Congreso ha solicitado una prórroga a la comisión de Justicia donde se está tramitando la ley de amnistía después de que el pleno tumbara la norma hace casi tres semanas. La decisión de la Mesa que preside Francina Armengol fue devolver el texto a esa comisión y que en 15 días, que son prorrogables, saliera un nuevo dictamen con los apoyos suficientes para ser aprobado en el pleno. Los socialistas y Junts siguen negociando, pero tendrían que llegar a un acuerdo el miércoles como muy tarde. Lo que ha trascendido hasta el momento es que siguen en conversaciones.

Fuentes parlamentarias socialistas explican que la prórroga, solicitada este sábado al mediodía, es un trámite porque si finalmente necesitan esos 15 más, la Mesa debe aprobarlo y ayer terminaba el plazo para introducir esa petición. En el PSOE reconocían al término de la semana que todavía estaban lejos de lograr el acuerdo. Junts, por su parte, sigue defendiendo la enmienda a la que el PSOE se negó hace dos semanas: incluir todo el terrorismo en la amnistía y también la alta traición.

La solicitud de la prórroga sí ha dado munición al PP, que ya anticipa que el PSOE “está preparando el terreno para nuevas cesiones” al independentismo. En el grupo parlamentario popular dan por hecho que necesitar más tiempo solo puede significar “digerir más exigencias” y que si había dos opciones, “que Junts cediera o que Sánchez tragara”, la prórroga “hace evidente que será lo segundo”.

La petición de la prórroga llega también en este domingo electoral donde todas las miradas están puestas en Galicia. Las elecciones autonómicas han adquirido una dimensión incluso mayor lo de lo previsto, en las que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se juegan mucho. El resultado que arrojen esas elecciones, sobre todo si el PP pierde la mayoría absoluta, podría abrir una nueva fase en la legislatura.

Los populares, que ya criticaron duramente la decisión de la Mesa de devolver la ley a la comisión de Justicia en vez de darla por por muerta en tanto a que fue rechazada por una mayoría absoluta (incluidos los diputados de Junts), consideran que el PSOE “dirán sí a todo lo que pidan sus socios”. “En el ámbito del independentismo, habrá dos tipos de delincuentes: los amnistiados y los indultados. La indignidad del PSOE les lleva a decir sí donde cualquier partido constitucionalista diría que no”, recalcan fuentes del grupo popular.

El partido de Feijóo considera que la ley de amnistía tenía que haber empezado de cero toda su tramitación porque teniendo rango orgánico y al haber sido tumbada por una mayoría absoluta no cabía la posibilidad de devolverla a la comisión en busca de un acuerdo en quince días más. La discusión jurídica sigue abierta en el Congreso.

Las conversaciones entre el PSOE y Junts continúan abiertas y se han incrementado en los últimos días. Precisamente el jueves el conseller Carles Campuzano puso encima de la mesa la posibilidad de que el Gobierno indulte a aquellas personas que queden fuera de la amnistía por estar presuntamente implicados en esos casos de terrorismo y alta traición con instrucciones que siguen abiertas (por Tsunami Democràtic y la trama rusa del procés). A esa fórmula, el ministro Óscar Puente respondió que "no era ningún disparate". A la espera de que pasen estos días y se vea si finalmente hacen uso o no de la prórroga en la comisión de Justicia, el compromiso del presidente del Gobierno también quedó claro hace días desde Bruselas: "Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas".