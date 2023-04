O mar chega a Compostela grazas á realidade virtual

Dezaoito inmersións en doce xornadas, tres meses de deseño das animacións e máis de trescentas horas de renderizado. Un inmenso traballo levado a cabo por un equipo multidisciplinar de ámbitos tan diversos como o submarinismo, a arte dixital, a bioloxía ou o patrimonio; e que conseguiu un obxectivo para nada sinxelo: “traer o mar a Santiago Compostela”. Trátase do ‘Galiverso Somerxido’, unha nova experiencia inmersiva da que xa se pode desfrutar no Museo Gaiás da Cidade da Cultura. Unha actividade non só lúdica, senón tamén divulgativa e que en verbas dos responsables do proxecto supón “unha posta en valor do patrimonio histórico e natural submarino de Galicia a través da tecnoloxía”.

As visitas son accesibles para nenos a partir de 10 anos e están adaptadas para persoas con minusvalía. A entrada é de balde, non obstante, ao dispor a sala unicamente de seis cadeiras con cadanseu equipo de realidade virtual, será preciso realizar unha reserva previa a través de Ataquilla ou no propio Museo. En horario de tarde de martes a venres, con posibilidade de facer a visita tamén pola mañán sábados, domingos e festivos.

La mujer que despierta al dinosaurio de la música

El órgano de la Igrexa da Universidade es un gigante. Es capaz de pintarte un cielo o mil tinieblas pero duerme casi todo el año. Este dinosaurio de la música, instrumento que Manuel Sáenz acabó de construir en 1802, está dotado de 600 tubos y sin personas como Alejandra Escolante Mujico... sería un mueble que se deteriora con el lloro de cada día en silencio. Su aliento sale de las manos de esta profesora del Conservatorio Profesional de Música de Santiago. Ella resucita ahora su sonido en el ensayo previo al concierto que albergará ese recinto el sábado (20 h.), en el octavo ciclo De lugares e órganos.

Exposición de pintura de Fernando Cobo

El próximo domingo es el último día para ver Horror vacui, o achado do suplérfuo, exposición de pintura de Fernando Cobo que está en el centro sociocultural O Ensanche. La expresión latina horror vacui (miedo al vacío) se usa con frecuencia en la historia del arte, y más en crítica pictórica para describir el relleno de todo espacio vacío de una obra. El proyecto expositivo que se presenta incluye obras de paisaje urbano “desprovistas de la información contextualizada fuera de las edificaciones, dejando amplios espacios en blanco que substituyen la descripción real del territorio”, según detalla la nota de los promotores. Está situada en Fray Rosendo Salvado, 14-16. Abre de lunes a viernes de 09:00 horas a 14 h. y de 16:30 h. a 21:30 h. Sábado de 10 h. a 13:45 h. y desde 17 h. a 19:45 h.

Sermón y procesión del Santo Encuentro mañana al mediodía en la Quintana

Mañana, Viernes Santo, a las 11:00 horas arrancan de la Praza da Quintana los actos del sermón y procesión del Santo Encuentro. A las 18:00 h., desde la Capilla de la Angustia, tendrá lugar el inicio de la procesión de la Quinta Angustia. A las 20:00 h., en San Domingos de Bonaval, la del Santo Entierro y ya a partir de las 23:00 h., desde la Iglesia de Santa María Salomé, la procesión de la Virgen de la Soledad.

Procesión de la última cena del salvador

Hoy a las 19:30 horas, desde la Igrexa de San Francisco, arranca la procesión de la última cena del salvador. Y a las 23:30 h., desde la Igrexa de Santo Agostiño, comienza la procesión del flagelado. Durante las jornadas de esta Semana Santa, once hermandades compostelanas recorren la ciudad histórica, acompañadas por el sonido de las cornetas y el ritmo de los tambores, siendo parte importante de los reclamos del arranque del mes de abril en la agenda de la capital gallega.