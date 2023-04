Utilizando teorías evolutivas recentes que explican que a evolución dos organismos vén determinada pola economía do carbono, un equipo da USC acaba de ampliar esta premisa ao nivel do ecosistema amosando como a diversidade de características das comunidades ecolóxicas inflúe tamén no devandito ciclo, descubrimento que podería ser útil na loita contra o cambio climático.

Mar Sobral e Antonio Martínez Cortizas, membros do Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais da USC (Cretus) e do grupo EcoPast, publicaron xunto a Matthias Schleuning, pertencente ao Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre de Alemaña, o artigo titulado Trait diversity shapes the carbon cycle, no que profundan en como a diversidade de trazos das comunidades ecolóxicas está inherentemente vinculada ao ciclo do carbono.

“Os organismos cun tamaño corporal grande, como as árbores lonxevas e de crecemento lento, constitúen grandes reservas de carbono, mentres que os organismos de crecemento rápido, como as herbas ou os pastos anuais, soportan fluxos rápidos de carbono. Polo tanto, as diferenzas nas características das especies que forman as comunidades ecolóxicas poden causar cambios no devandito ciclo”, indican os investigadores da USC.

Nos últimos séculos, as actividades humanas e as emisións industriais aumentaron o carbono na atmosfera, feito que se vincula co quecemento global. “Mellorar a comprensión mecánica do ciclo do carbono e, en particular, as súas retroalimentacións coa biosfera, podería axudar a desenvolver medidas específicas para mitigar o cambio climático”, detallan Sobral e Cortizas.