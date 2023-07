La Universidade de Santiago (USC) licitó hace unos tres meses las obras de restauración del edificio y las instalaciones de la Facultad de Química de la universidad y procedió a la adjudicación en este mes de julio con un presupuesto de cuatro millones de euros. Esta obra se incluye en el plan de infraestructuras de la institución académica aprobado en dicembre de 2019, donde se delinearon las grandes inversiones que se iban a realizar en los próximos años.

La remodelación de la Facultad de Química junto al proyecto de la Cidade da Saúde, donde está previsto que se ubique la Facultad de Farmacia y la de Enfermería, y la integración de la Facultad de Formación del Profesorado en el Complejo Docente, en el campus de Lugo, son las tres actuaciones incluidas en el Plan de Infraestruturas Universitarias de la Xunta de Galicia con el que se prevé la movilización de un total de 100 millones de euros adicionales para este propósito hasta el año 2026, para las tres universidades gallegas, de los que a la institución compostelana le corresponderán unos cuatro millones anuales. Por el momento se desconoce la cantidad económica que se destinará a cada intervención.

En el año 2020 se procedió a la elaboración de un proyecto básico con una ejecución dividida en cuatro grandes fases. La primera incluye la renovacióncompleta de la cubierta, que comprende “facer sitio debaixo da mesma para a instalación da climatización, renovación de aire e estación de gases de laboratorios”, y el traslado de todos los laboratorios de docencia al semisótano, “xa que na actualidade están misturados por todo o edificio”. En ese lugar se constituirán tres laboratorios más que se suman a los dos ya existentes. Así lo explica en conversación con este medio José Antonio Rubal López, responsable del área de Infraestructuras de la USC. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 14 meses, se iniciarán en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso 2023-2024.

En paralelo a estas actuaciones se va a completar el proceso de ejecución para otras tres fases que comprenden “o arranxo do corpo central do edificio, onde están as aulas de docencia teórica, os seminarios e a área de goberno da facultade e administración; o pavillón de despachos e, por último os laboratorios de investigación”, apunta Rubal. Sin detalles más concretos de las actuaciones, que buscan una organización por usos, se prevé que el presupuesto de ejecución material total sea de 12 millones, incluidos los cuatro ya invertidos.

En palabras del responsable de Infraestructuras de la USC, la siguiente fase podría salir a licitación en el primer semestre de 2025 o “como moi pronto no último trimestre do 2024”. Antes tendrá que finalizar la reforma de la fase cero para poder actuar en el resto. “Non podemos botar a xente fóra. A obra faise sen interromper a actividade académica e investigadora da universidade”, comenta José Antonio Rubal.

En referencia a los nuevos laboratorios de investigación del semisótano del edificio, el decano de Química, Jesús Sanmartín Matalobos manifiesta a EL CORREO que “van ir dotados de novas vitrinas para poder traballar con maior seguridade e con nova instrumentación”. Sanmartín sostiene que no se está trabajando en la actualidad en malas condiciones, si bien “os equipos foron mellorando e actualizándose nos últimos anos”. Las nuevas vitrinas contarán, además, con sistemas automatizados con otra capacidad de expiración.