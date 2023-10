Los acontecimientos no piden permiso para entrar en casa. La presentación celebrada ayer en Santiago de la Semana de Cine Euroárabe AMAL 2023 no fue ajena al estallido de violencia que vive Oriente Medio. Cada sentido y fugaz silencio del presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y director de AMAL, Ghaleb Jaber Martínez, durante su intervención en la rueda de prensa del hotel Eurostars Araguaney, reveló la inquietud que genera ese suceso más allá de que el acto convocado anunciase la programación (23/28 de octubre) de un certamen que, tras 20 ediciones, ya es un clásico de la agenda cultural en Galicia tras una trayectoria con más de 300.000 espectadores, extendida a quince localidades gallegas con Amal En Ruta.

La cultura no es una isla aislada y ese repunte de la violencia en Oriente Medio ha hecho que el lema del festival Amal de este año sea una frase de especial hondura en estos tiempos: Nadie está a salvo - Ninguén está a salvo.

“Eu quero mandar unha mensaxe de solidariedade e apoio ao pobo do meu pai... o pobo de Palestina, tan inxustamente castigado desde hai décadas. Sen dúbida, desde a Fundación Araguaney condenamos o asasinato de todas as vítimas civís, nos dan o mesmo os bandos, as persoas civís non teñen culpa dos intereses políticos. Condenamos os 295 asasinatos de Israel durante este 2023 ata que a pasada fin de semana... pasou o que pasou e condenamos todas as violacións dos dereitos humanos que acontecen nese lugar pero, deixamos iso para os políticos e para facer unha reflexión pero, sen dúbida, necesitamos xornalistas, necesitamos análise e reflexión se queremos ter unha paz. É obvio que, despois de tantos anos de conflito, esa reflexión non se fixo, si se houbera feito... posiblemente hoxe teríamos... paz pero nesta ocasión imos falar da parte máis divertida da cultura árabe que é o cinema e todas as demais partes que presenta o festival Amal”, señaló Ghaleb Jaber Martínez. Intervino flanqueado por el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; y la concejala de Cultura del Concello de Santiago, Miriam Louzao, cuya presencia agradeció más que en otras ocasiones dado el momento actual , y que tildó de gesto “de valentía”, dijo durante un acto que tuvo entre los asistentes a su padre, Ghaleb Jaber Ibrahim, presidente de la Fundación Araguaney. La primera sesión de cine de AMAL 2023 en el Teatro Principal (siempre a 21 h., con entradas a 3 euros) será el martes 24 de octubre, con el largometraje de ficción Conspiración en el Cairo, de Tarik Saleh; el miércoles 25, llegará Entre las higueras, de Erige Sehiri; el jueves 26, The Sage, de Basil Alkhatib; el viernes 27 el documental Little Palestine, Diary of a Siege, de Abdallah Al-Khatib; y el sábado 28, El caftán azul, de Maryam Touzani. Además, el restaurante Caney organizará esos días la Semana Gastronómica de AMAL.

“Dadas as circunstancias, aparte da proxección das películas que imos ter do 23 ata o 28 de outubro, queremos comezar o festival o día 23 cunha charla no Teatro Principal xunto o noso compañeiro Jesús Núñez e outra personalidade de relevancia aínda por confirmar pero que é de grande relevancia, para abordar o conflito, ou mellor dito, o que está a acontecer agora en Gaza, non quero empregar a expresión de conflito palestino-israelí porque iso non é un conflito, un conflito é cando hai dous Estados soberanos e, neste caso, Palestina non ten recoñecido o seu Estado soberano, e a charla será de carácter gratuíto ata completar aforo e, a partir dese momento, poderemos viaxar ó longo da cinematografía árabe con diversas películas de diferentes países nunha viaxe cultural que nos achegara ata a realidade deses países”.

El citado Jesús Núñez, patrono de la Fundación Araguaney, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

AMAL destinará su recaudación, a través de Cruz Roja, a los afectados por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia.