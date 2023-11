“O BNG consegue 14 millóns de euros de investimentos para Santiago no acordo de investidura co PSOE”. Así resume la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), la importancia y el peso específico del acuerdo firmado entre el Bloque y el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La regidora de la capital gallega subraya la relación de medidas concretas para la ciudad: “Un incremento da dotación para a rehabilitación do casco histórico, a través dunha suba do 30% para o Consorcio; un 15% máis para a obra da estación depuradora da Silvouta e o mantemento da bonificación do transporte público en 2024, que beneficia a milleiros de persoas que viven, traballan e estudan en Compostela”, inciden desde el grupo municipal nacionalista.

“Estamos especialmente satisfeitas”, explica Goretti Sanmartín, “porque se traducimos o que significa de maneira directa para Santiago son arredor de 14 millóns de euros para cuestións relevantes que atinxen, entre outras, a unha maior porcentaxe da estación depuradora, pasando esa obra dun 65% a un 80% por parte do Estado a través de fondos europeos, nunha infraestrutura vital que está en proceso de licitación”. Pacto BNG - PSOE: este es el acuerdo firmado para la investidura de Sánchez Xulgado de violencia de xénero Asimismo, en el acuerdo también figura “a creación de cinco novos Xulgados extraordinarios de Violencia de Xénero entre os que está o de Santiago, coa dotación de todos os medios precisos para o seu correcto funcionamento, que se incluirán nos Orzamentos Xerais do Estado de 2024”. “Ágora correspóndelle á Xunta e ao Consejo General del Poder Judicial solicitar nas súas propostas anuais de creación de novas unidades xudiciais as que van neste acordo de investidura. Unha vez que se solicite, é cando se falará do emprazamento para facer o proxecto para ver se é necesaria unha nova sala ou integralos nun edificio en función dos datos da carga de traballo dos órganos xudiciais en funcionamento, coa provisión de todos os medios persoais e materiais que garantan a súa efectividade”, apuntan desde el gobierno local, antes de destacar, además, “o incremento económico para o Consorcio de Santiago”. “Por vez primeira en moitos anos, vai ter un 10 % en tres anualidades sucesivas para cuestións relativas á rehabilitación, mantemento e conservación da cidade histórica”, subraya Sanmartín. En este punto, la alcaldesa de la capital gallega recuerda que “o 25 de xullo de 2021 houbo unha xuntanza do Real Padroado onde se xuntaron os daquela alcalde, presidentes da Xunta e do Estado para anunciar que ía haber un investimento de 281 millóns de euros para Compostela, uns deles canalizados a través de fondos europeos e outros de maneira directa”. “Pero para comezar a ser unha realidade tivo que chegar este acordo de investidura, cun incremento para o Consorcio que non é totalmente satisfactorio pero representa un avance a respecto do que había”, sostiene la regidora de Santiago. O Consorcio inviste 37.550 euros para mellorar o muro e o pavimento do adro da Colexiata do Sar Además, también valoró de forma muy positiva que el documento incluya la denominación de la estación intermodal Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, “tal e como aprobou o conxunto da Corporación para que as persoas que nos visitan por un lado teñan o aeroporto Rosalía de Castro e por outro a estación intermodal Castelao, que son dous referentes fundamentais”. Sobre la intermodal, el acuerdo también recoge la puesta en marcha en la estación de “un espazo para a difusión do legado artístico, cultural e político de Castelao”.