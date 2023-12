A Asociación de Pacientes do Hospital Clínico Universitario de Santiago vén de denunciar que este martes, día 26 de decembro ás 16.00 horas, 32 pacientes graves, en padiolas e cadeiras de rodas, estaban aparcados nos corredores de acceso e adxacentes agardando e ser atendidos, mentres 34 pacientes co ingreso asinado ocupaban as zonas de traballo e atención en espera de que se lles asignara unha cama en planta. Unha situación que se agravou transcorridas dúas horas. Según afirma este colectivo ás 18.00 horas os pacientes graves nos corredores eran 41 e os pacientes co ingreso asignado en planta ascendían a 33.

Nun comunicado enviado os medios aseguran que "non imos a deixar de denunciar que cando un paciente grave é colocado nos corredores de acceso, non só se está a producir un agravamento da súa situación de saúde, senón que ademais estase vulnerando a súa esfera íntima, conculcando o dereito constitucional á dignidade e á intimidade".

A Asociación pon en dúbida as xustificacións desta situación baixo a consideración de que hai un aumento da demanda de atención non prevista e puntual, por canto os problemas estacionais respiratorios e de gripe se reiteran todos os anos nestas datas e polo tanto deberían de estar en marcha os plans de continxencia mediante a dotación de máis persoal no propio servizo e en planta.

Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes, denuncia en conversa con EL CORREO GALLEGO, que "o plan de contixencia é claro que non está a funcionar e nin sequera estamos no pico de contaxios". Este martes as urxencias do CHUS atenderon, segundo os datos da asociación a 595 persoas, "unha cifra non tan alta", asegura Abraldes.

O problema, asegura o presidente da asociación é que no hospital "non hai anticipación aos contaxios de gripe que se dan cada ano", e denuncia que alén disto, a situación de colapso nas urxencias "repítese de maneira constante ao longo do ano, porque se trata dun colapso estrutural, queren que isto se normalice e que a cidadanía asuma que o corredor é unha zona de atención e non estamos dispostos a iso".

A pesares da grave situación, sinalan que a sorpresa e a indignación foron maiúsculas cando coñeceron que no colapso do pasado día 22 de decembro, con 20 pacientes graves nos corredores, o xefe do servizo, pechou 4 postos de asistencia baixo a escusa de que non había persoal para atendelos, según o colectivo.

O comunicado da Asociación de Pacientes tamén apunta que "non se está protexendo adecuadamente o dereito fundamental a saúde, cando o nivel de ocupación hospitalaria, nas últimas 24 horas foi de do 53%, e que se manteñen centos de camas pechadas por falta de persoal de enfermaría e de facultativos. Ou cando as obras do Gil Casares acumulan demoras intolerables e impiden a dispoñibilidade de 73 camas das unidades de medicina interna e de media estancia".

Existen problemas de fondo de carácter estrutural que requiren decisións globais no conxunto do sistema, pero tamén existe unha incapacidade manifesta por parte da xerencia para afrontar os problemas de atención do servizo de urxencias, que os inhabilita para seguir ao fronte desta área sanitaria. Un xefe de servizo, Plácido Mallán, que a pesar de poñerse a disposición da asociación na súa toma de posesión, non volveu contactar coa entidade.

"Non temos interlocución coa xerencia", recalca Abraldes, que tamén lembra a denuncia interposta por parte do xefe de servizo do CHUS á doutora Patricia Nercellas por denunciar, precisamente, a situación das urxencias.