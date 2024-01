Bo día! Comeza a semana con tempo seco e frío🥶



Hoxe iremos notando co avance do día como as nubes vas a máis, así que a tarde será de ceos cubertos, con chuvias febles máis probables na metade sur de #Galicia, así que volve a neve❄️á montaña de #Ourense. pic.twitter.com/MkqF5IlsQ3