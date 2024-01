El pasado mes de octubre echaba el cierre uno de los establecimientos con mayor solera de Santiago. El histórico quiosco del Toural ponía fin a 113 años de servicio ininterrumpido y desde entonces permanece cerrado a la espera de que el Concello decida si se hace cargo del templete, tal y como comprometió al conocerse su clausura.

Este martes por la tarde, alrededor de las 17:24, una furgoneta de reparto impactaba contra el quiosco en la rúa Nova con el Cantón del Toural causando varios desperfectos. "Rompeu un dos cristais do quiosco, o que ten diante que empregabamos de pórtico para nos protexer da chuvia, e nolo desprazaron moito. Quedou revirado, e case pega na parede do bar Bendaña e cara a onde estaba Olmedo rebentaron os canalóns que ten o quisco para que caia a auga", cuenta Ana, su propietaria.

Sobre la persona responsable, Ana explica que "coñecemos o chaval, deixábanos paquetes cando estabamos aquí e xa se fixo cargo no momento e foi el mesmo quen deu aviso á Policía. Foi un despiste, pódelle pasar a calquera", afirma Ana, añadiendo que "tantos anos traballando aquí e nunca nos deran un golpe, xamais, e agora que pechamos xa é a segunda vez". El otro accidente, de menor envergadura, fue causado por una grúa que se encargaba de limpiar un tejado próximo. "Deulle uns centímetros, non foi tanto. Este, un pouco máis e queda o quiosco no chan".

A la espera del Concello

Sobre la posibilidad de traspasar el quiosco del Toural al Concello para conservarlo, Ana afirma que tras el cierre mantuvo una reunión con el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás. "Supoño que chegaremos a un acordo", dice Ana, que sigue esperando a que contacten de nuevo con ella o con su hija para tratar de llegar a un acuerdo con Raxoi.