A pesares da redución da demanda asistencial nas urxencias do CHUS tralo pico da gripe, a Asociación de Pacientes ven de denunciar que estiveron colapsadas ao longo de todo o mércores, 24 de xaneiro. Según este colectivo ás 14:12 horas, 18 pacientes graves estaban colocados en padiolas e cadeiras de rodas no corredor de acceso e adxacentes agardando durante horas a ser atendidos e soportando a vulneración do seu dereito a intimidade e a dignidade. Mentres 52, co ingreso asinado en planta, agardaban por unha cama e ocupaban as zonas de traballo. Ás 18:01 horas os pacientes graves nos corredores eran 25 e 31 co ingreso asinado agardaban, en roupa de hospital, na sala de observación por unha cama en planta. Ás 21:46 seguían sendo 9 os pacientes colocados no corredor, algún deles sufrindo visibles episodios de dor.

A incidencia da gripe contribúe a aumentar o colapso que padecen as urxencias do CHUS De acordo cos datos publicados no pulso do CHUS, nas últimas 24 horas, foron atendidas 456 persoas (115 menos que o día 26 de decembro do 2023 no que se deu o pico de demanda mais elevado nas últimas semanas). O nivel de ocupación foi de 948 camas (62 por 100) sobre un total de 1.511 dispoñibles. Con todo isto, a Asociación de Pacientes sentencia que "os responsables da área sanitaria e do servizo están instalados na banalización do maltrato asistencial que padecemos os pacientes sen que os chamados plans de continxencia teñen efecto algún sobre a calidade asistencial". Demora para unha cita presencial en atención primaria: Segundo datos recabados polo colectivo o pasado día 16 de xaneiro detectáronse os seguintes tempos de demora en atención primaria para unha cita presencial por unha doenza nova: Centro de Saúde de Lalín: 6 días Centro de Saúde de Rianxo: 14 días Centro de Saúde de Rodeiro: 5 días. Centro de Saúde de Fontiñas: 7 días Centro de Saúde Concepción Arenal: 7 días Centro de Saúde de Vite: 8 días Hasta 24 enfermos graves a la espera en los pasillos de Urxencias del CHUS A Asociación recalca que "cada vez resulta mais habitual atopar demoras que exceden con creces o que debe considerarse unha atención primaria axustada ás necesidades da poboación. É obvio que con demoras que oscilan entre os 6 e os 14 días as persoas que padecemos unha doenza que se agrava co tempo recorremos aos servizos de urxencias en busca de atención". En consecuencia a causa de todo isto, a Asociación sinala que está situada na carencia de persoal que poda ser asignado ás camas para que estean abertas e disponibles no momento en que se requira polos facultativos de urxencias e no anormal funcionamento da atención primaria que non está dando resposta as demandas de atención e que non responde aos principios de seguimento, continuidade e atención urxente previsto polo vixente ordenamento xurídico. O resultado son uns servizos de urxencias colapsados, no que se vulnera o dereito fundamental do paciente a dignidade e a intimidade e no que se ve afectada a calidade asistencial como consecuencia da incapacidade dos profesionais de atender nesas condicións a demanda de atención.