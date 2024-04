“Igualdad de derechos y de trato”: reivindicación del pueblo gitano en Santiago en su día internacional

Integración, igualdad y lucha contra el prejuicio y el estereotipo fueron los conceptos más repetidos en la mañana de este lunes en el salón rojo del Pazo de Raxoi. Unas ideas en que abundaron los miembros de la Corporación local, la Fundación Secretariado Gitano y la vecinanza compostelana que integra este colectivo en Santiago. El motivo: la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Fue apenas en 2018 cuando el Congreso de los Diputados reconoció el 8 de abril como fecha conmemorativa de los derechos del pueblo gitano, un acto en favor de la concienciación sobre la necesidad de reconocer y proteger la historia y la cultura de este colectivo que, como bien se dijo en el acto institucional, forma parte fundamental de la cultura ibérica a través de “la música, la literatura, la gastronomía, la interpretación, el deporte...”.

A pesar de esto, el colectivo gitano sigue viviendo entre nosotros de manera en cierta medida marginal, con mayores dificultades en cuestiones básicas como el acceso a la vivienda, al empleo y a la educación, entre otros derechos.

Por eso, el Concello de Santiago, reunió a parte de la Corporación local para dar lectura a una declaración institucional de reconocimiento a estos vecinos y vecinas, una lucha por la “visibilización”, en palabra de la alcaldesa Goretti Sanmartín, porque como dijo en diversas ocasiones en relación a colectivos discriminados “lo que no se conoce no se ama y no se respeta”.

En esta lectura institucional tomaron parte lo ediles José Antonio Constenla (PP), Marta Álvarez (PSOE), María Rozas (CA) y Míriam Louzao y Goretti Sanmartín (BNG), y donde también habló Isabel Pérez, coordinadora de la Fundación Secretario Gitano de Santiago.

Esta última señaló la importancia del evento en la medida en que indica por parte de la Corporación local “compromiso por la plena igualdad”, defendió esta igualdad de derechos y de trato entre los distintos colectivos y puso el foco en el desarrollo de una campaña de sensibilización en las aulas. Acciones recogidas ya en la actual Ley de educación pero sin aplicación generalizada en el terreno práctico. “Incorporar el conocimiento de la historia y de la cultura del pueblo gitano en la aulas” será la manera de acabar con el “antigitanismo”.

Un antigitanismo al que también se refirieron los jóvenes incluidos en el programa de la fundación ‘Formatéate’, para la formación y la inclusión laboral, que hicieron lectura de parte de lo recogido en la campaña ‘Conócenos’. Una intervención en la que una vez más afloraron conceptos como solidaridad, discriminación, dignidad, estereotipos, racismo... Y en la que una de las intervinientes no quiso obviar la referencia a los recientes resultados electorales en Portugal, donde se vivió “el ascenso de una ultraderecha manifiestamente antigitana”.

Con el himno gitano, Gelem gelem (Anduve, anduve), abriendo y cerrando el acto, el salón rojo de Raxoi fue una vez más escenario de reivindicación: de la igualdad de género el 8M, de la defensa de la memoria democrática en la entrega del Premio Xohana Torres y, ahora, de la igualdad de derechos y de trato de las personas que integran el pueblo gitano compostelano.

Goretti Sanmartín quiso recordar a la homenajeada Piedad Jiménez, con motivo de los actos del 8 de marzo de 2023, recordando sus palabras: “Lo que yo quiero es muy fácil, que las niñas estudien, que puedan tener una buena vida y que tengan derecho a ser mujeres libres”.