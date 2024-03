El 8M proclama en las calles de Santiago que la defensa de la igualdad sea una lucha diaria

Las calles de Santiago se volvieron a teñir este 8M de morado para reivindicar en el Día Internacional de la Mujer que la defensa de la igualdad sea una lucha diaria, aunque los movimientos feministas de la ciudad acudieron a la celebración por segundo año consecutivo en marchas separadas debido a las diferencias existentes en torno al colectivo trans. Ambas movilizaciones partieron del mismo punto, la praza 8 de Marzo, y con escasos minutos de diferencia. Sin embargo, la convocada por la Marcha Mundial das Mulleres finalizó en Praterías y la de la Plataforma Feminista Galega (PFG), junto a la Asamblea Feminista de Compostela, terminó en A Quintana.

La participación, en cualquier caso, fue numerosa a pesar de las circunstancias meteorológicas, con una lluvia intermitente durante el recorrido y más intensa en la parte final. La portavoz de la Marcha Mundial das Mulleres, Marta Romero, declaró que en este 8M “seguimos loitando contra o capitalismo, contra o imperialismo e contra ese sistema opresor que son as institucións”, entre las que citó la Xunta de Galicia, que “cada día nos recorta máis dereitos”.

Manifestación del 8M en Santiago / Antonio Hernández

Por su parte, la representante de la Asamblea Feminista, Pilar Estévez, indicó que la jornada se vivió en “un contexto máis complicado que estes últimos anos, que foron moi intensos coas folgas xerais, a pandemia ou a regresión en certos sectores da sociedade”. Aún así, señaló que “aquí estamos, faremos o posible polas que non están, e se non estamos hoxe, hai os 365 días do ano para facelo”.

Mensajes combativos

Durante la movilización, que recorrió la rúa Virxe da Cerca y las principales vías del casco histórico, se pudieron ver pancartas con lemas como “Feminismo organizado para vencer o patriarcado”, “O futuro é feminista”, “Tú te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo” o “Para volver á casa non quero ser valente, quero ser libre”. Los cánticos fueron igualmente reivindicativos, incluyendo mensajes como “Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé”, “Non é non, o demais é violación” o “Non é a minisaia, non é o pantalón, na mente do machista está a provocación”.

Entre los políticos asistentes, se encontraba la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el exalcalde Sánchez Bugallo o Marta Lois, de Sumar, entre otros. Sindicatos y organizaciones estudiantiles y juveniles también participaron de la marcha. También hubo representación de las abogadas y procuradoras del turno de oficio, en huelga desde hace meses. Durante el recorrido estuvo muy presente la guerra en Gaza, con pancartas y cánticos en solidaridad con el pueblo palestino. Además, una batucada feminista animó el ambiente en los instantes previos y durante buena parte de la manifestación.

Batucada feminista en la manifestación del 8M en Santiago / Antonio Hernández

Reivindicaciones similares

Al término de ambas manifestaciones se leyeron los respectivos manifiestos, en los que las reivindicaciones en torno a la lucha contra la violencia de género, el rechazo a la feminización de la pobreza, la visibilización del trabajo de cuidados o la exigencia de mejoras en los servicios públicos y en el ámbito laboral estuvieron presentes. Tampoco faltaron las referencias a las mujeres palestinas que sufren la guerra, a las profesionales de diferentes sectores o a aquellas que en el pasado lucharon por conquistar derechos.

La Marcha Mundial das Mulleres se mostró especialmente crítica con las políticas desarrolladas por la Xunta, a quien acusó de que “traballan para desmontar as políticas públicas destinadas a mellorar a vida das mulleres” relativas a combatir la violencia machista, favorecer el derecho al aborto o reducir la brecha de género. Además, proclamaron que “reafirmamos o feminismo como o camiño para a autoorganización das mulleres en alianza cos movementos sociais, na resistencia e na construción dunha sociedade xusta e igualitaria”.

Cabecera de la amnifestación del 8M en Santiago a su paso por Virxe da Cerca / Antonio Hernández

En el cierre del acto de la Asamblea Feminista de Compostela no faltaron las canciones reivindicativas, llamando a la “revolta feminista” y denunciando que “o marco lexislativo actual segue a articularse dende unha orde patriarcal ao igual que as relacións de poder existentes noutros eidos da nosa vida”. Por ello, consideran que “o feminismo é tan necesario”. Tras recordar a todas las mujeres que por diferentes razones “non poden saír á rúa para reclamar os seus dereitos”, finalizaron poniendo el acento en que “a loita non pode ser concebida nunca sen unión, arte e creatividade”.