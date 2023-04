Un día después de que se conociese el rechazo al parque eólico de Soesto (Laxe), la Consellería de Medio Ambiente informaba este viernes, a través del Diario Oficial de Galicia, de la denegación de autorización para el de Monte Chan, que preveía la instalación de diez aerogeneradores en el entorno de la Paisaxe Protexida de Os Penedos de Traba y Pasarela, en base al informe desfavorable de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto, promovido por EDP Renovables España SLU, contemplaba crear un parque eólico de 50 MW, cuyos aerogeneradores quedarían distribuidos por los montes de Laxe, Vimianzo y Camariñas. La resolución se ampara en los informes desfavorables de varios organismos, entre ellos los de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y el Instituto de Estudos do Territorio.

Así, constataron que en la zona de implantación del parque existen bienes culturales “que se poderían ver afectados polas obras da infraestrutura eólica e os seus accesos, así como polo impacto visual que orixinaría na paisaxe da contorna”. Destacan la incidencia visual sobre la iglesia de Santiago de Traba y las Torres de Cereixo, así como la afección al área de protección de los petroglifos de Salgueiro, Cova dos Batáns-Pedra Seixa y las necrópolis megalíticas de Recesindes y Fornela dos Mouros.

Además, Patrimonio Cultural indica que la zona donde se proyecta la instalación ostenta “unha das figuras de espazos naturais protexidos, en concreto a de Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba”, localizándose además “moi próximo a dous espazos da Rede Natura 2002: a Zona de Especial Conservación e a Zona de Especial Protección para as Aves Costa da Morte. Resalta asimismo la presencia de varios humedales protegidos y que el acondicionamiento de vías y la creación de fosos “podería afectar a varias canles fluviais” de la zona.

A mayores, el Instituto de Estudos do Territorio señala que en dicho ámbito se hallan “numerosos miradoiros e distintos espazos de interese paisaxístico do Plan de Ordenación do Litoral” y resalta que los aerogeneradores “provocarían unha incidencia visual moi significativa nos núcleos de maior poboación”.

Por su parte, Augas de Galicia requiere una ampliación de la documentación presentada con las modificaciones propuestas por la empresa, y Turismo de Galicia concluyó que el potencial impacto “sería compatible, se ben se trata dunha con importantes recursos turísticos”.

Emitió, en su caso, un informe favorable, “condicionado á adopción por parte do promotor dunha serie de compromisos encamiñados á mitigación do mesmo”.