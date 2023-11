Lalín se prepara para acoger unas fiestas navideñas cargadas de magia y de visitantes con las Aldeas de Nadal, que este año incorporan novedades. Así, estos días comenzaba el montaje de los distintos núcleos que componen este proyecto único, creado, diseñado y ejecutado íntegramente en Lalín por artesanos y profesionales de la zona.

La edila responsable de Aldeas de Nadal, Karen Fernández, que acudió a comprobar el desarrollo de estos trabajos junto al director artístico del proyecto, Luchi Iglesias, remarca que “este ano as Aldeas manteranse nos mesmos emprazamentos, elixidos estratexicamente en sitios de referencia e céntricos do pobo, fáciles de atopar”. Y son los siguientes: Aldea do Papá Noel (Praza da Igrexa); Aldea da Música (Praza da Vila); Aldea do Apalpador (Praza da Torre); Aldea dos Reis Magos (Praza do Concello), Aldea das Estrelas (Praza Ramón María Aller); y Aldea dos Trasnos (Parque de Loriga). La intención es consolidar el evento como referente turístico familiar de invierno junto a la Feira do Cocido.