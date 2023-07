El PSdeG advirtió que, de hacerse con la victoria en las elecciones generales del próximo 23 de julio, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere aplicar en España las políticas que hizo durante sus años como presidente de la Xunta que dejaron una Galicia “desaprovechada” y “en declive”, con una situación “preocupante” a nivel económico y social, especialmente en ámbitos como el de la sanidad pública, según los socialistas. Por su parte, el portavoz parlamentar de los populares, Pedro Puy, hizo énfasis en que su partido está demostrado “vontade de cambio” y demandó “medidas concretas” en materia de Sanidad.

El viceportavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Julio Torrado, fue especialmente crítico este lunes con la “preocupante” situación de la atención primaria. “O grave problema está na xestión dos recursos humanos”, insistió en una rueda de prensa en la Cámara gallega. Así las cosas, indicó que con las políticas en esta materia llevadas a cabo por el Partido Popular “perpretrouse un ataque” contra este servicio, que se puede ver reflejado, por ejemplo, en la “precaridedade laboral”, con un “problema de eventualidade” entre los profesionales sanitarios. Sin ir más lejos detalló que “o 35% das enfermeiras trabajan bajo en estas condiciones, lo que define como una situación con la que se hace “imposible mantener el sistema”.

De este modo, Torrado destacó el “problema que hai coas ratios” que, según ha indicado, “en moitas ocasións vulneran o dereito ao sistema sanitario”. Así las cosas, concretó que las matronas y los fisiterapeutas que desenvuelven su labor profesional en la sanidad gallega “teñen as peores ratios de España”.

Asimismo, los socialistas se han referido a la falta de médicos que achacan, en buena medida, a “un sistema de mala calidade”. En esta caso, el viceportavoz parlamentar socialista ha puesto como ejemplo que si a un profesional de Vigo le dan a escoger entre Ribadeo y Berlín, lo más probable es que se decante por este último, ya que recibirá “mejor salario, será mejor tratado y tendrá más posibilidades de desarrollar su trayectoria profesional”.

Sobre esto, Pedro Puy subrayó que las plazas MIR ofrecidas por el Ministerio de Sanidad van a “seguir siendo insuficientes ao igual que en outros sectores onde cómpre planificar o relevo de aqueles que se van a xubilar”. “Tendo en conta todo o tempo de formación que conleva a práctica médica cremos que o Estado pode facer algo máis para que non se garanta a escaseza de médicos non só a curto prazo, senón tamén a longo prazo”. En esta línea, detallo que “o compromiso que temos nós, é chegar a 1.000 novas prazas”.

En esta línea, Puy remarcó que el Ministerio de Sanidad “ten poucas competencias en xestión”, pero “tenas importante en materia de planificación”. “Todo isto leva a que non se abordasen os problemas de fondo na sanidade e creo que é momento de pensar a medio e longo prazo esa planificación e formación cunha perspectiva tendo en conta a xubilación de tantas persoas que entraron cando se creou o sistema público de saúde”, explicó.

En cuanto a la actividad parlamentaria de este martes, el PSdeG va a interperlar al conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en el pleno para que “dea explicacións” de esta situación de “precariedade” en el sistema sanitario.

Por su parte, el PPdeG presentará una proposición no de ley en la que, entre otras demandas, está modificar el sistema de elección de las plazas de formación sanitaria especializada “de tal manera que os estudantes teñan un coñecemento real das prazas dispoñibles, eliminando a nota de corte para o acceso a especialidades nas que son necesarios novos profesionais”.

Además, insistió en la necesidad de “que se se fagan actuacións concretas” por la “escaseza de médicos especializados en medicina familiar e comunitaria”. “Son grandes cuestións das que levamos falando anos, como a creación da especializadade de urxencias. Pediuse por unaminidade varias veces e segue pendente como moitas outras cuestións”, manifestó.

“Estamos seguros, porque forma parte do programa do PP para as eleccións, de que se hai un cambio no Goberno haberá máis posibilidades de que todo isto se cumpra”, aseveró Puy, quien reconoció “tener buenas sensaciones” de cara a los comicios. Además, subrayó que en aquellos lugares “onde foi posible” pactaron con fuerzas políticas “cara ó centro”. Así, resaltó que le llama la atención que “todo o énfase” se ponga en los “posibles” pactos a los que puedan llegar con Vox.