El Circuito TUR 43 Galicia Calidade arranca en Ames con golf, croquet y gastronomía
El circuito arrancará el 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago con la primera de sus seis pruebas de golf y cuatro de croquet internacionales
La competición recorrerá Galicia. Asturias y el norte de Portugal
El Circuito TUR 43 Galicia Calidade dará el pistoletazo de salida el próximo sábado 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago (Ames), iniciando una nueva edición de este proyecto deportivo y promocional que combina golf, croquet, turismo, gastronomía y puesta en valor del territorio en Galicia, Asturias y el norte de Portugal.
La principal novedad de este año es el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, que integra el impulso de la marca de garantía Galicia Calidade como eje de promoción del producto turístico y gastronómico gallego dentro del circuito.
El calendario de esta 6ª edición de golf y 3ª de croquet estará compuesto por seis pruebas de golf y cuatro de croquet, más la gran final. Tras la cita inaugural en Ames, el circuito continuará el 23 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña; el 6 de junio en el Iberik Augas Santas Balneario & Golf (Pantón, Lugo), que se incorpora por primera vez como sede; el 20 de junio en el Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón, Asturias); el 4 de julio en el Vidago Palace Golf Course (Vidago, Portugal); y el 5 de septiembre en el Real Club de Golf La Barganiza (Siero, Asturias). La gran final se celebrará el 26 de septiembre nuevamente en el Real Aeroclub de Santiago.
Campo de estreno
El Iberik Augas Santas Balneario & Golf será una de las principales novedades del circuito al incorporarse por primera vez al calendario, reforzando la presencia de Galicia en un recorrido que consolida sedes emblemáticas de ediciones anteriores.
Cada prueba clasificatoria reunirá en torno a un centenar de jugadores y contará con premios y regalos en cada jornada, además de la tradicional carpa de degustación con productos de calidad diferenciada y sello de origen gallego, convirtiendo el circuito en una experiencia que une deporte, turismo y gastronomía.
Dinamizador de destinos
La organización subraya que el circuito se ha convertido en un escaparate de promoción territorial, aprovechando el deporte como motor para impulsar destinos turísticos y reforzar la visibilidad de la oferta gastronómica y hotelera de las zonas participantes.
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