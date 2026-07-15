Talento, estrategia y tecnología para acelerar el crecimiento de Galicia

¿Cómo puede Galicia continuar compitiendo en un entorno en el que la innovación se ha convertido en algo indispensable para crecer? Esa fue la pregunta clave que se planteó —y se trató de responder— en el evento «Conectar Galicia para competir», organizado por Prensa Ibérica, FARO y Vodafone España, el pasado viernes, en el Palacio de la Oliva de Vigo, y que contó con la presencia de diferentes representantes institucionales y empresariales relacionados con el sector tecnológico.

El encuentro, conducido por la periodista Susana López Carbia, arrancó con la intervención del director de FARO, Rogelio Garrido, quien declaró que «innovación y competitividad son las dos caras de una misma moneda» y subrayó la importancia del factor humano. «La tecnología no sustituye la estrategia, la experiencia y la intuición». También estableció un punto común entre la innovación, la empresa y el mundo de la comunicación: la necesidad de escuchar para saber anticiparse.

A continuación, se dio paso a las intervenciones de José Miguel García, CEO de Vodafone España, quien expresó la responsabilidad compartida de conectar Galicia para competir mejor, y de Miguel Corgos López-Prado, conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia.

La periodista Susana López Carbia durante la presentación del encuentro, ante un concurrido auditorio. / Alba Villar / FDV

«La conectividad es vital para Galicia»

Miguel Corgos López-Prado, conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, declaró que «la conectividad tiene vital importancia para Galicia». ¿El motivo? La estructura y la orografía del territorio, caracterizada por una gran dispersión de la población. Pese a estas dificultades, la comunidad crece, porque aquí, competir e innovar se hace «por necesidad». El representante autonómico destacó que el «cóctel del éxito» de este crecimiento, en el que situó a Vigo como punta de lanza, tiene dos ingredientes: el ecosistema empresarial gallego y sus buenos profesionales.

Miguel Corgos López-Prado, durante su intervención en el Palacio de la Oliva / Alba Villar / FDV

En la Xunta son conscientes de que la tecnología es una aliada para poner la comunidad «a la vanguardia» y también para «resolver la desigualdad» y, por ello, están comprometidos en lograr la conectividad total del territorio, como demuestran diferentes acciones impulsadas por el Ejecutivo. Corgos López-Prado destacó el Plan de Banda Ancha de la Xunta; el Nodo Conectivigal o Nodo CIBER. gal, iniciativas público-privadas para adaptar las tecnologías de telecomunicaciones sin hilos a las necesidades específicas de Galicia; la estrategia Galicia Dixital 2030, el Centro de Excelencia en Ciberseguridad, en Ourense; o la Plataforma Territorio Inteligente de Galicia, entre otros proyectos, a los que sumó el Programa Gallego de IA 2026-2028, con medidas para automatizar y monitorizar procesos en el ámbito tributario, sanitario o administrativo.

«La Xunta da su compromiso a colaborar con el objetivo de que Galicia sea un territorio cada vez más accesible, más conectado y por tanto, más competitivo», concluyó el conselleiro.

«Vodafone SAT dará cobertura al 100% del territorio»

El CEO de Vodafone España, José Miguel García, puso en valor la trayectoria de la compañía y su presencia en Galicia, donde suman más de 700.000 clientes y más de 200 empleados, e hizo especial énfasis en el talento vigués y gallego en el ámbito de las telecomunicaciones, así como a la innovación que ya se está aplicando en el territorio, en parte, gracias a la colaboración público-privada. Por ejemplo, Vodafone y Xunta unieron fuerzas en un proyecto de conectividad rural pionero en Europa que ha dado cobertura móvil y datos a 210 núcleos rurales de 55 municipios gallegos.

José Miguel García, CEO de Vodafone España, en el evento "Conectar Galicia para competir" / Alba Villar / FDV

García compartió con los asistentes el lanzamiento de Vodafone SAT, el primer servicio que dará cobertura 5G vía satélite a dispositivos móviles gracias a un acuerdo con Satellite Connect Europe. Vodafone ha empezado a trabajar con empresas y administraciones públicas para desarrollar aplicaciones prácticas.

«Si hay un territorio donde esto es especialmente importante, ese es Galicia. Vodafone SAT dará cobertura al 100% del territorio y del mar gallego», puntalizó el CEO, quien avanzó que ya están buscando vías para realizar pruebas en Galicia.

Competitividad, digitalización y ciberseguridad

El acto central del evento fue la mesa redonda, en la que cuatro voces expertas desgranaron conceptos a priori abstractos, como el de la competitividad. «Antes, hablar de competitividad lo asociábamos a costes y procesos de producción; ahora va de talento y de tener una buena tecnología de base. La competitividad no depende del tamaño, sino de la velocidad con la que nos adaptamos a los nuevos retos del mercado», explicó Nerea Míguez, directora de Preventa y Soluciones en Vodafone España.

Para Carmen Cotelo, directora de GAIN, la Axencia Galega de Innovación (organismo perteneciente a la Xunta de Galicia), «la competitividad se logra cuando uno es capaz de anticiparse, muchas veces, arriesgándose». Es decir, tratar de actuar antes de que el mercado, la regulación u otros competidores obliguen a ello. La Administración pública juega un papel fundamental en esos casos, ayudando a tomar decisiones y a analizar qué se necesita cambiar, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas.

Mesa redonda del evento "Conectar Galicia para competir", organizado por Faro, Prensa Ibérica y Vodafone / Alba Villar / FDV

Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Ingeniería Informática de España (CCII), coincidía con las expertas, recalcando la idea de talento. «Es el recurso más importante en nuestra sociedad», afirmó. En este sentido, puso en valor el contexto actual de Galicia, con empresas y universidades que valoran esta cualidad. Luis Pérez-Freire, Executive Director de Gradiant, quiso sumar a la definición de competitividad la tecnología, un factor imprescindible en todas las agendas de competitividad a día de hoy y que marca la diferencia entre quienes la incorporan y quienes, por el contrario, lideran la transformación.

«Las pymes aún no están capacitadas para tener ese motor tecnológico y es fundamental en el mundo actual», reconocía el presidente del CCII. Desde el punto de vista de Nerea Míguez, el problema es que se invierte en tecnología sin aplicar un cambio en la cultura empresarial, por lo que «las decisiones se siguen tomando como hace 30 años». La directora de GAIN coincidía con ella: «No incorporas la tecnología solo por decir que la tienes. Hay que acompañar el esfuerzo de la digitalización con una estrategia que convierta ese gasto en una inversión».

El representante de Gradiant destacó que «lo más importante» es que cada organización identifique la ventaja competitiva que posee o quiere generar y, desde ahí, piense qué tecnología necesita o con quién debe aliarse para conseguirla. Aquí entró en juego otra idea que se repitió durante el encuentro: la relación entre los diferentes agentes del sector, a veces compleja, por el desconocimiento sobre qué llevan a cabo los demás. «Hay muchas empresas muy punteras haciendo cosas extraordinarias y no lo sabemos», dijo Luis Pérez-Freire, quien también resaltó que, aunque cada vez hay más transferencia tecnológica, es necesario reforzar el conjunto del ecosistema para lograr mayores hitos.

«Tenemos que acelerar, pero en Galicia somos un ejemplo de ecosistema que transfiere muy bien el conocimiento entre la administración, las empresas, los centros tecnológicos y la universidad», enfatizó la directora de Soluciones de Vodafone España, poniendo en valor proyectos pioneros como la conectividad rural en Galicia, realizados desde esta esquina de la Península que parece a veces aislada. «Cada vez importa menos estar cerca de los núcleos económicos grandes. La diferencia ahora no es la conectividad terrestre, sino la digital».

Carmen Cotelo explicó que actualmente desde GAIN, con el desarrollo de las tecnologías cuánticas, lo que buscan es convertir Galicia en un «polo de atracción», generando un ecosistema de confianza y prestigio que retenga al talento. Eso también es un reto pendiente, que pasa por ampliar las plazas en los estudios de vocaciones STEM y contar así con más ingenieros e ingenieras locales.

Clausuró el acto Juan Manuel Navarro, director de Administraciones Públicas Norte de Vodafone España / Alba Villar / FDV

Por último, los ponentes hablaron de ciberseguridad y compartieron una idea clave: para ser competitivas, tanto pymes como grandes empresas deben priorizar la ciberseguridad desde el inicio.

Juan Manuel Navarro, director de Administraciones Públicas Norte de Vodafone, clausuró el acto, destacando el compromiso de Vodafone en Galicia con acciones como ‘Connecting for Good’ y ‘DigiCraft’. «El concepto de conectar no es solo conectar infraestructuras, es crear un ecosistema, y aquí, en Galicia, se cumple».