A Universidade de Verán da USC ofrece durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro un amplo catálogo de cursos, que teñen lugar en Compostela, Lugo e outras vilas galegas.

O prazo de inscripción para os cursos da Universidade de Verán comezou o pasado 10 de maio e permanece aberto até dez días antes do comezo de cada curso.

Aínda estás a tempo para apuntarte a algúns deles. Desde ELCORREO recomendámosche tres cursos da Universidade de Verán que non debes perderte. ¿Anímaste?

Tolkien, un clásico dos nosos días

Coa celebración do cincuentenario do falecemento de J.R.R. Tolkien, autor da recoñecida saga 'El señor de los anillos', neste curso da Universidade de Verán abordaranse aspectos esencias da biografía do autor.

Analizarase a súa obra escrita e as súas traducións e discutirase a adaptación desta a outros formatos. Contará coa participación dun panel de expertos no estudo destas materias, nun formato deseñado para favorecer o debate cos partipantes.

O curso terá lugar entre o 4 e o 7 de xullo, en Santiago de Compostela cun total de 25 horas. Consulta a programación do curso neste enlace.

Matemáticas húngaras

Outro dos cursos da Universidade de Verán da USC versará sobre as Matemáticas Húngaras.

O principal obxectivo destas xornadas é divulgar a vida e obra da comunidade de matemáticos, filósofos, educadores e outros intelectuais húngaros de mediados do século XX que influíron notablemente nas ideas de autores como Imre Lakatos ou László Kalmár.

Con un total de 15 horas, este curso desenvolverase entre o 12 e o 14 de xullo, en Santiago de Compostela. Consulta toda a información no seguinte enlace.

Piratas, traficantes e contrabandistas

Baixo o nome 'Piratas, traficantes e contrabandistas: a investigación e persecución dos delitos cometidos no mar', o curso pretende difundir os problemas que expón a persecuión dun grupo de delitos.

Ademais de reflectir a posible incidencia do Dereito Penal nas estratexias e prioridades de actuación da Axenda 2023, teñen como nexo o mar, contexto onde teñen lugar.

O curso de 15 horas terá lugar o 12 e o 13 de xullo en Santiago de Compostela. Máis información no seguinte enlace.