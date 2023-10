El Concello de Santiago, a través del departamento de Urbanismo, acaba de incoar un expediente administrativo contra el concejal de Facenda, Manuel César Vila, tras detectarse una serie de irregularidades urbanísticas en un inmueble situado en la rúa de San Lázaro, cuya titularidad comparte el edil con dos hermanos, Mario y Álvaro César Vila. Según se recoge en el informe técnico, al que ha tenido acceso EL CORREO, funcionarios municipales han realizado recientemente una inspección al edificio, situado en el número 13 de la citada calle, en la que han identificado varias deficiencias.

Entre otros aspectos, destacan que “a fachada lateral e a cuberta do inmoble están invadidas por vexetación”, una “patoloxía” que “desemboca en entrada de auga cara o interior da edificación a través das raíces das plantas”. Para los inspectores “supón en consecuencia un problema de salubridade”. Y además, “afecta ó ornato do edificio alterando a imaxe do entorno, que lembramos é o Camiño Francés, declarado Ben de Interese cultural”.

Otras deficiencias

También apuntan que “a ventá da fachada do edificio ten un taboleiro de aglomerado tapiando a mesma para impedir o acceso o interior”. Esta actuación, sostienen los inspectores de Urbanismo, “desvirtúa enormemente a imaxe do edificio e altera a imaxe do entorno. E, ademais, impide o uso da mesma”. Con esto, apuntan que “deberase requirir a limpeza da fachada e da cuberta de vexetación e a retirada do taboleiro da ventá, restaurando a contra existente de madeira”.

A raíz de este informe desfavorable, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha ordenado el inicio de un expediente administrativo contra su compañero de gobierno local Manuel César Vila y sus hermanos Mario y Álvaro “polo incumprimento do deber establecido no artigo 135.1.c) da LSG no tocante á salubridade e ó ornato, tal e como recolle o informe técnico de data 28/09/2023”. Así, a los propietarios del inmueble afectado se les concede un plazo de quince días para presentar “cantos documentos, alegacións e probas considere oportunas para a defensa dos seus dereitos e intereses”. Los técnicos estiman que las reparaciones que se exigen no deberían conllevar más de un mes de trabajos.

El gobierno local señaló este viernes que se trata “dun procedemento regrado de notificación a varios propietarios dese inmoble entre os que está un concelleiro, como se envían a centos de veciños e veciñas, neste caso por un tema menor como a limpeza dun tellado”. Defiende que la apertura del expediente “demostra que hai plena transparencia e que se actúa con normalidade. De feito, as persoas propietarias xa procederon a solucionar o que se lles indicaba”.