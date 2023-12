Aprovechar el talento formado en la Universidade de Santiago a favor de la actividad industrial, presionar a la Administración central para acelerar las obras en marcha en el Orbital y en la estación intermodal y construir cuanto antes un nuevo aparcamiento en el Hospital Clínico son algunas de las cuestiones que tanto el Concello de Santiago como el Club Financiero de Santiago consideran "imprescindibles" para el futuro a corto plazo de la capital gallega. Así lo trasladaron tras la reunión que mantuvieron este martes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y representantes del Club Financiero, durante la cual incidieron, además, en la importancia de apostar por la diversificación económica de la ciudad.

"Recollemos a preocupación e o interese do Club Financeiro polo estado das principais infraestruturas en marcha na cidade, que dependen fundamentalmente do Estado como o Orbital, o Orbitaliño ou a estación intermodal, e tamén o aparcamento do Clínico”, subrayó tras el encuentro la regidora compostelana. En este sentido, hizo especial hincapié en lanzar el mensaje de que “é necesario que apuren, para que vaian no seu tempo, as obras comprometidas polas distintas administracións para Santiago”.

Sanmartín también valoró como "un aspecto crucial” conseguir "unha aposta pola diversificación económica de Santiago, de diversificación turística e cun apoio claro ao sector comercial”. Con esta intención, la alcaldesa le presentó al Club Financiero el convenio con la USC a través del cual intentarán "aproveitar todos os recursos que ten a Universidade a favor da empresa, da actividade industrial co obxectivo de que as persoas formadas aquí non se vexan obrigadas a emigrar e poidan exercer aquí a súa actividade”.

Asimismo, la alcaldesa de Santiago subrayó que la intención del gobierno local es “establecer unha conexión de diálogo permanente e de intercambio de opinión e pareceres coas distintas entidades da cidade”, a lo cual, Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago, respondió poniendo la entidad que preside "á súa disposición”.

Durante el encuentro, los representantes del Club le trasladaron a Sanmartín el Informe de Coyuntura Económico elaborado por la entidad en colaboración con la Deputación da Coruña, en el que se analizan seis áreas en las 17 comarcas de la provincia, y que se han comprometido a presentar en la capital gallega a lo largo del mes de enero.

El estudio, que ya fue presentado en A Coruña, analiza la situación del año 2022 y refleja, según apuntó Roberto Pereira, que en estos momentos se empieza a "superar el desierto económico que supuso la pandemia".

En este sentido, indicó que el estudio muestra que la provincia de A Coruña es líder en el sector textil y en el ámbito de la automoción". En la parte negativa, subrayó el saldo vegetativo negativo de la población. "Es un reto que tenemos pendiente de ayudar con políticas activas, que va un poco también en la idea de transferencia de conocimiento para conseguir que haya una diversificación económica mayor", afirmó.

Pereira, que aprovechó la reunión para dar la bienvenida a la nueva Corporación municipal, celebró el acuerdo del Concello con la USC para "tratar de conseguir transferencia de conocimiento", con el objetivo, dijo, de "generar valor y que el talento de la Universidade no siga exportándose". "Tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena para tratar de conseguir que estas personas con una formación a nivel altísimo consigamos que encuentren trabajo aquí", concluyó.