Saltando en librerías y tiendas digitales entre las secciones de Cómic y Viajes, crece el eco de En Camino, una novela gráfica del dibujante compostelano nacido en Bilbao (con padres de Boqueixón) José Ángel Ares y del guionista catalán Paco Hernández. La Cúpula editó el libro en castellano, Galaxia en gallego este otoño (En camiño, con traducción de Isabel Soto López) y ahora está en EEUU a través de la editorial Ablaze.

“On the way llega con un poco de retraso respecto a lo previsto pera ya está distribuido en librerías locales, que es su sitio, y ya ha aparecido la primera referencia en una web estadounidense llamada The Comic Book Dispatch, y es bastante positiva, por cierto. Ahora solo falta que me lleguen a Santiago unos ejemplares de esa versión en inglés”, señala a EL CORREO GALLEGO un satisfecho José Ángel, afincado en Compostela hace catorce años, en una tierra que conoce “de siempre”, al venir desde niño a ver a su familia.

“Al jubilarse mi padre ya nos vinimos de forma definitiva a Galicia”, aclara. La historia de En Camino (On the way) está ambientada precisamente en el principal reclamo gallego a nivel turístico y cultural con permiso de la gastronomía, la Ruta Jacobea, la que recorre la dibujante protagonista de ese libro que ahora ha llegado al otro lado del Atlántico.

“Estamos emocionados no solo por publicar el cómic en Estados Unidos sino por poder llevar allí una parte del Camino de Santiago y lo que significa para nosotros”, añade Paco Hernández (Lleida, 1977), guionista, profesor y divulgador cultural que ahora colabora con Amazon Prime, y sobresale en TikTok, donde suma 3,6 millones de seguidores.

Ya hubo una colaboración previa entre ellos, titulada Rosa y Javier (Edicions De Ponent, 2013) y su trayectoria a cuatro manos y dos corazones va a continuar en 2024.

“No sé de donde saca Paco el tiempo, porque además está acabando su primera novela, pero coincidí con él hace unos días en Madrid y me confirmó que ya tiene en marcha un guion para pasarme y trabajar juntos de nuevo”, explica José Ángel sobre su compañero creativo.

No es la primera vez que el dibujante picheleiro de adopción publica en el mercado americano, ya salió allí otro cómic suyo, Bitcoin. La caza de Satoshi Nakamoto, hecho a medias con Josep Busquet y Alex Preukschat.

“En España lo editó Dibbuks, y luego tuvo una historia muy rara porque apareció publicado en inglés y más tarde tuvo ediciones en brasileño y hasta en ruso”, detalla José Ángel (Bilbao, 1979) antes de echar la vista todavía más lejos. “Para alguien como yo que se crió de niño leyendo los tebeos americanos de superhéroes, como nos ha pasado a tantos autores de aquí, ver ahora que En camino aparece editado en Estados Unidos es algo que te hace una ilusión increíble”, apunta sobre esa historia de Emma, una joven dibujante de cómics que acaba de dejar a su pareja y ante un mar de dudas laborales y emocionales, decide peregrinar hacia Compostela por el Camino Francés, de ahí que el cómic incluya dibujos a página entera donde aparece la Catedral de Santiago y otras zonas cercanas. A diferencia de Paco, José Ángel, no ha hecho esa ruta. “Cuando empezamos el libro, Paco me propuso esa posibilidad pero, por entonces, apenas me movía, no como ahora que sí salgo a caminar bastante. De cara a 2024, la idea es que Paco pueda venir a Santiago para hacer una presentación de la versión en gallego, y ya me ha comentado que en ese caso haríamos juntos un tramo del Camino. Además, Paco ahora mueve mucha gente en su labor como divulgador, es lo que hoy llaman un influencer”.

Tras asistir como invitado a la ultima edición de la feria del libro de Pontevedra, José Ángel está esperanzado en que la edición de En camiño centre presentaciones en el mercado gallego. “En Pontevedra coincidí con Marcos Calveiro, que, como editor de la parte del libro ilustrado de Galaxia dijo que quiere impulsar ese apartado ya que es un área que a él personalmente le gusta”, cuenta este dibujante fan de Frederik Peeters. “A través de él llegué al cómic europeo que es la línea de trabajo que hoy sigo”.

Aparte de elaborar libros ilustrados, José Ángel Ares ha trabajado con el cineasta monfortino Dani de la Torre haciendo los story bord de películas como El desconocido y series como La Unidad (Movistar+).