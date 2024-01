Santiago y la música de Galicia son protagonistas esta semana en TVE con 'Un país para escucharlo', espacio de La 2 (23 horas) que incluye este martes grabaciones en el parque de Bonaval y en la Cidade da Cultura como parte del estreno de la cuarta temporada del programa que presenta el músico Ariel Rot (Tequila, Los Rodríguez) donde aparecen parte de los protagonistas de la escena musical gallega, desde Grande Amore a Bala, entre más personas invitadas.

Este primer capítulo de la nueva tanda de 'Un país para escucharlo' lleva por título 'Ruta del Atlántico'. Rot abre el viaje musical en la ría de Ferrol, donde se encuentra con los cantautores Andrés Suárez (entre los músicos gallegos más importantes tras 20 años ya de carrera) y Yoly Saa (ella, pontevedresa, gana eco tras girar por México con el compostelano Luid Fercán ). Y Compostela es protagonista por medio de un encuentro con las cantantes y pandeireteiras Tanxugueiras, que añaden su nueva visión del folk a un espacio que hace parada en el parque de Bonaval, donde son protagonistas Grande Amore, grupo que lidera Nuno Pico, acompañado por la compostelana María Grep y por Clara Redondo, quienes aliñan su pop rock con baños de música electrónica.

La poeta Lúa Mosquetera y las Bala (buen dúo de alma punk rock) integran también la nómina de protagonistas de un programa semanal que pasa también por Vilagarcía de Arousa, donde Guadi Galego (destaca voz del folk gallego) y Sila Lua (emergente en la escena de la música urbana) se suman al listado de guias dee Ariel Rot en este nuevo viaje televisivo por Galicia.

El Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove, conocido local del circuito gallego de conciertos, sirve de escenario para la charla con Terbutalina (rock) y Miguel Costas, ex vocalista de Siniestro Total y ex Aerolíneas Federales con posterior carrera con Los Feliz y más tarde bajo su propio nombre.

La cuarta temporada de ‘Un país para escucharlo’ incorpora su emisión en 4K a través de RTVE Play, de forma simultánea a la emisión en televisión y en televisores Smart TV compatibles.

Grande Amore, con Nuno en solitario, ha sido protagonista antes del ciclo de conciertos que organiza EL CORREO GALLEGO para apoyar la escena musical compostelana, ya que siendo lucense es un músico muy vinculado al entorno de la capital gallega. Por ese proyecto llamado Concertos na Azotea también ha pasado Zeltia Irevire.

De forma reciente, un espacio similar llamado 'Un país para leerlo', presentado por la poeta Raquel Lanseros, hizo también parada en Compostela, con una entrega emitido en el pasado mes de noviembre (grabada durante el verano) centrada por completo en el mundo de las letras de Santiago, programa que puede recuperarase en la web de RTVEPlay, al igual que el resto de las ofertas culturales del canal público.