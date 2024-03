Un icono de la escritura juvenil visita Santiago: Inma Rubiales

Un icono de la escritura juvenil ha visitado Santiago: Inma Rubiales. Presentó hace días en la librería Follas Novas su nuevo libro, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, editado por Planeta. Autora de 21 años, fan “de Virginia Wolf”, es natural de Almendralejo, ayuntamiento de Badajoz que pide para ella la Medalla de Oro de la Provincia porque suma ya siete libros tras empezar de preadolescente difundiendo su obra en Wattpad, una web donde acumula una audiencia millonaria que ha facilitado su salto al mundo profesional. La primera novela, Un amigo gratis, fue destacada en los premios Wattys de 2017, de ahí que más adelante Planeta lanzase libros suyos como Hasta que nos quedemos sin estrellas (2022) y El arte de ser nosotros (2023).

Todos los lugares que mantuvimos en secreto es la novela que ha hecho que descubra Galicia con su viaje a Santiago: “No conocía esta tierra y, por lo que veo, tiene muchas de las características que me gustan para ambientar mis historias, quien sabe, igual en un futuro escribo algo situado aquí”, dice alegre antes de contar por qué esa nueva novela sucede en un pueblo de Finlandia.

“Soy mucho de chispazos y situar la novela en Finlandia fue cosa del destino. Estaba buscando un lugar para ambientarla y miré pueblos de Europa porque quería salirme de lo esteretotípico del norte de Estados Unidos que ha salido en tantas novelas y películas, y, de pronto, una amiga me comentó que había ido a Finlandia y que le había gustado mucho, así que, esa noche, solté el muñequito de Google Maps al azar en Finlandia y cayó en Sarkola, un pueblo pequeño, con nieve, lago, bosque, casitas y todo lo que estaba buscando”.

Inma Rubiales charla con el EL CORREO en la cafetería del hotel Araguaney, a donde llega en taxi a la carrera tras visitar la Radio Galega. Va con Mario Filloy, un ourensano afincado en Santiago, que, aparte de su rol de agente puntual, aspira al premio Mestre Mateo por el cortometraje de animación Illa Cordura. A su lado, la escritora extremeña, afable y habladora, aparta su bolso negro de Tous y posa entre tímida y orgullosa con la edición en papel de Todos los lugares que mantuvimos en secreto, el romance juvenil que se suma a una carrera literaria que ya va más allá de internet.

“En las firmas de libros es chocante ver a quienes te leen. Empecé a escribir en internet sin ningún tipo de objetivo. Soñaba con ser escritora pero nunca pensé que tanta gente fuera a leerme en Wattpad. Antes, a los diez años tenía un blog al que subía historias, y con once años entré en Wattpad, era muy pequeña y mentí porque para entrar debías tener un mínimo de trece años. Recuerdo que en los intercambios de clase copiaba un montón de veces la dirección de mi blog y luego iba repartiendo los papelitos por la calle... Y al descubrir Wattpad, pensé que era mejor subir lo que escribía a esa plataforma que tenerlo en el blog y, de pronto, las lecturas empezaron a llegar”.

Y tanto, aquella Inma empezó a ver que cada capítulo suyo sumaba miles y miles de comentarios y de Me Gusta, una dinámica al alza que siguió durante su adolescencia mientras crecía también la intriga interior de saber hasta qué punto era cierto ese fenómeno editorial entre fans de 14 a 20 años.

“Al principio te sorprende mucho tanto eco pero, de alguna forma, todo eso no termina de ser real hasta que te vas a una firma de libros y ves que toda esa gente que te sigue tiene cara, y que ha cogido su coche, el autobús o el tren, y ha viajado para verte, y hacer cola tras invertir dinero y tiempo, y hacer un esfuerzo para estar ahí. Es entonces cuando pasas a asumirlo y piensas: ‘Esto está pasando de verdad’”, relata.

Hablando del cara a cara, en Follas Novas, fue a saludarla una fan a la par que joven autora (también con obra en Wattpad), Alejandra Riveiro, natural de Boiro. Residente en la capital gallega como estudiante de Filología Inglesa en la USC, resume así para este diario su visión del éxito de la escritora extremeña: “Inma hace que en todas sus historias te sientas como en casa, un lugar al que vas y estás segura. Lo que expresa en redes es lo que ella es en persona, un encanto. Conocerla fue una experiencia inolvidable para darle las gracias por tanto”, indica entusiasta sobre una Inma que en este 2024 ve la literatura desde otro balcón.

“Mi manera de escribir ha cambiado. Antes, escribir era un hobby y ahora es un trabajo. Ahora, por supuesto, me lo tomo mucho más en serio, lleno de post-its mi habitación y como viajo mucho porque hago muchas giras de firmas, tengo que ir todo el rato con el cuaderno apuntando un montón de cosas y, en ese sentido, me he vuelto mucho más mapa y menos brújula”, cuenta quien dice deberle media vida a Elisabetta Dami, autora de la saga multiventas Geronimo Stilton: “Me gusta reivindicar la literatura infantil porque me introdujo en la literatura. Pasé tardes enteras leyendo a Geronimo Stilton cuando me saltaba las clases del conservatorio porque no me gustaba el violín y empecé a escribir mi primera novela en la libreta del pentagrama, tenía ocho añitos por entonces... y hoy tengo un montón de referentes actuales como Andrea Longarela, Carolina Casado, Blue Jeans... “, concluye Inma Rubiales, autora que da la total sensación de que ha llegado a la isla de la literatura para quedarse durante muchos años.