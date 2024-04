El arquitecto del Pazo dos Irlandeses prohibió hacer la reforma en invierno para proteger el interior pese a la amenaza de Raxoi

El Concello de Santiago acaba de poner en marcha la valoración urbanística del histórico Pazo dos Irlandeses de cara a la posible incoación del procedimiento legal para incluirlo en el Registro de Solares. El departamento de Urbanismo, tal y como adelantó ayer la edición digital de EL CORREO GALLEGO, ha adoptado esta decisión después de que haya vencido el ultimátum de cuatro meses que Raxoi les dio a los propietarios para que acondicionasen el edificio. Concretamente, el plazo finalizó el 1 de abril, pero no se ha acometido la reforma que se exigía. De ahí que se haya decidido dar el paso de iniciar un estudio para conocer el valor real del palacio, ubicado en la Rúa Nova del casco histórico de la capital gallega.

Así las cosas, este periódico se ha puesto en contacto con la propiedad del inmueble, que señala que la rehabilitación no se ha llevado a cabo por problemas técnicos de los que culpa al Concello. En este sentido, el arquitecto director de la obra señaló a este diario que la reforma del Pazo dos Irlandeses “está contratada por parte de los propietarios desde hace dos años, pero no se ha podido ejecutar porque el departamento de Urbanismo ha incoado mal el expediente hasta en tres ocasiones, lo que ha impedido que se nos concediese la licencia de ocupación de vía pública para la instalación de los andamios”.

Asegura que se intentó hacer la obra el verano pasado, pero “no fue posible porque el departamento de Tráfico nos negaba la licencia de ocupación de la vía pública ya que Urbanismo había incoado mal el expediente”. Este retraso, apunta el arquitecto responsable de los trabajos, ocasionó “que el presupuesto se encareciese un 10 %, unos cuarenta mil euros más, aproximadamente, por lo que los dueños han tenido que pedir una refinanciación del proyecto”. De ahí que la propiedad no comprenda las amenazas de sanción, “cuando fue el Concello el que lo hizo todo mal, incluso notificando los requerimientos a una persona que lleva diez años muerta”.

El arquitecto director de obra asegura que fue él mismo quien tomó la decisión de no acometer la actuación este invierno, pese a que la propiedad recibió en el mes de diciembre un ultimátum de cuatro meses para realizar la reforma. “Yo me negué a que esa obra se realizase en pleno invierno. Estamos hablando de que hay que levantar un tejado de 1.200 metros cuadrados, lo cual va a dejar la casa a la intemperie. Esto no se podía hacer en invierno, teniendo en cuenta que en esa casa hay mobiliario catalogado, hay obras de arte que están protegidas, como varias imágenes de santos. Ha sido una decisión técnica: no se podía permitir que todo esto corriese algún riesgo; y dejando el inmueble sin cubierta en medio de temporales y ciclogénesis explosivas era un peligro”.

En todo caso, el arquitecto avanza que el próximo miércoles, a las 18.00 horas, se firmará el acta de replanteo de inicio de las obras, un acto en el que participarán las partes. Aunque advierte de que este paso se dará sin contar todavía con el permiso de ocupación de la vía pública por parte del Concello. “Necesitamos licencia para instalar un andamio de dos metros para poder colocar el tubo de desescombro y que el camión se pueda llevar todo el material viejo que se va a quitar”, indica.

El director técnico de la obra explica que se ha negado a que el escombro se acumule en el jardín de la parte de atrás mientras no llegue este permiso para ocupar la calle porque “está protegido”. Al respecto, asegura que en la zona verde trasera “están las siete camelias más antiguas de Santiago; y también un rosal de más de nueve metros que se extiende por toda la fachada y llega al tejado. Evidentemente, estos árboles están protegidos, por lo que yo también me negué a ponerlos en riesgo haciendo el desescombro por atrás”.

Petición de los inquilinos

Por su parte, el abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera, que representa a los responsables del establecimiento comercial que existe en los bajos del inmueble, explica que el departamento municipal de Urbanismo concedió en diciembre un plazo máximo de cuatro meses a los propietarios para la restauración de las cubiertas y galerías de la emblemática casona que se ubica en pleno corazón de la zona monumental. Para llevar a cabo la obra tendrían que ponerse de acuerdo los ocho titulares del edificio, de lo contrario se enfrentarían a multas de hasta 10.000 euros que se tramitarían trimestralmente hasta que se ejecuten las actuaciones requeridas por la administración local. Además, esta vez el Concello publicó la resolución de la inspección de los técnicos de Disciplina Urbanística en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de que los dueños del palacio no puedan decir que no han sido notificados.

Pardo de Vera señala que desde que se lanzó este ultimátum ha presentado escritos cada dos o tres semanas en el Concello, al comprobar que las obras no comenzaban, requiriendo al departamento de Urbanismo que ejecute directamente la obra y luego pase la factura a los propietarios. Raxoi por el momento ha iniciado el trámite para valorar la propiedad y ya amenaza con incluir el inmueble en el Registro de Solares, “un instrumento urbanístico para a rehabilitación da cidade construída; co obxectivo de impulsar a recuperación e consolidación do tecido residencial de Compostela”.

Suscríbete para seguir leyendo