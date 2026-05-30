Feria del Coche de Ocasión de Vigo 2026: Guía completa de la cita clave del VO en el IFEVI

El mercado de vehículos de segunda mano en Galicia se prepara para vivir uno de sus momentos más importantes del año. Llega la primera edición de la Feria del Coche de Ocasión de Vigo 2026, un evento que promete romper récords en la comunidad gallega y convertirse en la opción ideal para quienes buscan cambiar de coche antes de las vacaciones de verano. Y es que por primera vez, una feria de ocasión contará con la presencia de concesionarios oficiales y los compraventas más importantes.

Si estás buscando un coche de ocasión, seminuevo o de kilómetro cero con las mejores garantías del mercado, apunta bien esta cita en tu calendario. A continuación, te contamos todos los detalles sobre fechas, horarios, volumen de stock y novedades de este gran salón del VO.

Feria del Coche de Ocasión en Vigo / FDV

La Feria del Coche de Ocasión de Vigo 2026 se llevará a cabo durante el primer fin de semana del próximo mes, concretamente del 5 al 7 de junio de 2026. El lugar elegido es el recinto de referencia de la ciudad, el IFEVI.

La fecha escogida por los organizadores no es casualidad. El mes de junio coincide con un marcado repunte al alza en las ventas dentro del sector de vehículos usados debido a la cercanía del periodo estival y vacacional. Es el momento perfecto para comprar un coche y planificar los viajes de verano con total tranquilidad.

Para facilitar la asistencia de todo el público, las puertas del recinto ferial permanecerán abiertas durante doce horas ininterrumpidas en las tres jornadas, desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde.

Uno de los principales atractivos de este salón del VO es el descomunal despliegue de stock que se concentrará bajo un mismo techo. La organización prevé que habrá alrededor de 1.200 automóviles a la venta durante el fin de semana.

Esta cifra supondrá todo un hito, marcando un récord en la comunidad gallega para una exposición comercial de estas características de vehículo de ocasión. Los asistentes tendrán a su alcance la mayor diversidad posible de carrocerías: compactos, utilitarios, vehículos familiares, berlinas y, por supuesto, una enorme oferta de los demandados SUV, híbridos y eléctricos.

La feria introduce este año una novedad sumamente importante en el sector. Por primera vez en el recinto ferial vigués se fusionará el potencial de los concesionarios oficiales de las marcas de automóviles con el dinamismo de las empresas especializadas en la compraventa de vehículos.

Esta colaboración estratégica generará una de las mayores ofertas de vehículos reunidos en un salón de coches de ocasión en todo el noroeste peninsular. Al unirse ambos mundos, el comprador se beneficiará de una variedad total, con unidades multimarca seleccionadas hasta stock garantizado por los programas oficiales de los fabricantes. Contará con precios de feria y condiciones de financiación y descuentos agresivos pensados exclusivamente para cerrar operaciones comerciales durante el evento. Todo ello, además, con una tranquilidad absoluta, ya que todos los coches expuestos contarán con un respaldo técnico e histórico impecable antes de su entrega.