Los años ochenta quedarán grabados a fuego y sangre en la memoria colectiva de los gallegos para siempre. Mientras Europa enfilaba el camino del progreso, Galicia estaba siendo asediada por la epidemia de la droga, que desembarcaba en sus costas en magnitudes industriales, y del mar llegaba a las manos de una generación “que se perdió”. Fueron sus madres las que reunieron el coraje suficiente y alzaron la voz para denunciar que a sus hijos los estaba matando la droga. Una de ellas era la fundadora de la asociación Érguete para la drogodependencia, Carmen Avendaño.

Lamentablemente, esa lucha sigue presente a día de hoy. Érguete atendió durante el 2023 a 8.012 personas, un récord en su trayectoria que supera en 1.305 usuarios al año anterior.

"Chegamos a máis persoas"

Desde Érguete aseguran que esta subida se da porque “agora chegamos a máis persoas”, afirma la coordinadora de la asociación, Elvira Rivas. “Traballamos en diversas zonas da provincia de Pontevedra, pero dende fai un tempo tamén estamos presentes noutras zonas de Galicia”, informa.

Rivas también destaca que el año 2023 fue una oportunidad para diversificar y adaptar la actividad de Érguete a los tiempos actuales. Desde hace tiempo no solo ponen el foco en tratar la drogodependencia. “No 2023 puidemos consolidar a nosa Oficina de Atención á Muller e aumentar a nosa actividade nos centros penitenciarios galegos, como os da Lama e Teixeiro, onde atendemos a máis de 150 persoas”, indica la coordinadora, que también destaca las tres viviendas de acogida que tiene la organización y donde se hospedan 33 personas con conductas adictivas.

“Forxar personalidades fortes”

Entre las acciones que realizan desde Érguete, Rivas destaca los programas de prevención de malos hábitos destinado a las nuevas generaciones. “Facemos talleres para todas as idades nos colexios. Dende educación infantil ata o Barachelato”, apunta la coordinadora. “Queremos darlle aos mozos e mozas ferramentas coas que aprendan a dicir que non aos malos hábitos. Nunca falamos de droga nesas charlas, o que queremos facer é forxar personalidades fortes”, apostilla.

Rivas subraya que estos talleres varían según los cursos. “Non é o mesmo tratar estes temas cun neno de tres anos que cun adolescente”, afirma. Además, desde Érguete alertan de que su programa para tratar conductas adictivas relacionadas con las nuevas tecnologías es uno de los más demandados entre la juventud. “Neses cursos tentamos que os nenos entablen unha boa relación coas pantallas, as redes sociais e os videoxogos e non deriven en problemas”, señala la coordinadora, que destaca que estos obradoiros no solo están destinados para los niños: “Nos colexios adoitamos facer sesións conxuntas cos pais e nais aínda que tamén temos seguimentos individuais”. Desde la asociación destacan que durante el 2023 atendieron a más de 6.800 menores y realizaron formaciones para 1.103 familias.