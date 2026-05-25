Vigo se convierte en la capital del «hogar sobre ruedas»: nace el Salón Atlántico del Caravaning

El rugir de los motores y el espíritu de libertad que define al turismo itinerante tienen una nueva cita ineludible en el calendario nacional. Del 28 al 31 de mayo, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) se transformará en el epicentro de un fenómeno que no deja de ganar adeptos, el caravaning. Bajo el nombre de «Salón Atlántico del Caravaning», este evento llega a Galicia con la ambición de consolidarse como la referencia regional de un sector que vive su época dorada en España.

El encuentro tendrá lugar en el IFEVI. / FdV

El espacio se ha estructurado en tres grandes áreas para guiar al visitante:

Vehículos : El plato fuerte, con una exhibición que abarca desde autocaravanas de lujo y caravanas tradicionales hasta las cada vez más populares furgonetas camper, modelos urban van e incluso vehículos overload 4x4 preparados para los terrenos más exigentes.

: El plato fuerte, con una exhibición que abarca desde autocaravanas de lujo y caravanas tradicionales hasta las cada vez más populares furgonetas camper, modelos urban van e incluso vehículos overload 4x4 preparados para los terrenos más exigentes. Turismo : Un punto de encuentro donde instituciones, asociaciones de usuarios y clubes comparten información sobre rutas y normativas.

: Un punto de encuentro donde instituciones, asociaciones de usuarios y clubes comparten información sobre rutas y normativas. Gastronomía: El evento contará con una interesante oferta gastronómica para amenizar las jornadas y favorecer el encuentro y la convivencia.

Para aquellos que acuden con la intención de adquirir su primer vehículo o renovar el actual, el salón promete ser un hervidero de oportunidades. Se espera que las principales empresas del sector pongan a disposición de los asistentes más de 400 ofertas en rotación.

Habrá a disposición de los asistentes más de 400 ofertas en rotación. / FdV

La variedad es uno de los pilares de esta edición, con unidades que van desde el vehículo nuevo hasta opciones de ocasión, seminuevos y kilómetro 0. Además, la oferta se complementa con todo el equipamiento necesario para personalizar la experiencia: avances, módulos de transformación, remolques y sistemas de financiación y seguros.

Entendiendo la filosofía de su público objetivo, el certamen ha habilitado un área de pernocta gratuita para los visitantes que decidan acudir con su propia casa a cuestas, además de un amplio parking para el público general. Esta iniciativa busca que el evento sea, en sí mismo, la primera parada de un viaje de fin de semana por las Rías Baixas. Un viaje que pone en valor el sentimiento de comunidad y vecindad que caracteriza a los caravanistas y que combina naturaleza, paisaje, cultura y gastronomía.

El evento abrirá sus puertas el jueves 28 de mayo, manteniendo un horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas hasta el sábado, y cerrando el domingo 31 a las 18:00 horas.

Las entradas tienen un precio de 6€ y pueden adquirirse tanto en la taquilla física del IFEVI como a través de la web taquillamotor.com. Para los más entusiastas que deseen exprimir los cuatro días de feria, existe un bono especial por 15€.

Con esta iniciativa, Vigo se prepara para recibir una marea de amantes de la libertad y del turismo responsable y sostenible, consolidando a Galicia no solo como un destino de paso, sino como un centro neurálgico para la industria y la cultura del caravaning en el Atlántico.