Coca-Cola y la Xunta reúnen en Santiago a docentes gallegos de FP para impulsar el pensamiento crítico

La Formación Profesional gallega volvió a convertirse en punto de encuentro para el debate educativo con motivo de la segunda edición de la jornada organizada por GIRA Jóvenes de Coca-Cola y la Xunta de Galicia, que reunió en el Auditorio del CIFP Compostela, en Santiago, a cerca de 80 docentes de distintos centros de la comunidad.

El encuentro, celebrado en el marco del programa de capacitación juvenil impulsado por Coca-Cola, sirvió como espacio para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y reflexionar sobre los desafíos que afrontan las nuevas generaciones en su incorporación al mundo laboral, especialmente en un contexto marcado por la transformación digital.

El pensamiento crítico, eje central de la jornada

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de reforzar el pensamiento crítico entre el alumnado de Formación Profesional. La jornada puso el foco en cómo dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan analizar, interpretar y cuestionar la gran cantidad de información que reciben diariamente.

La primera intervención corrió a cargo de Cristina Lesta Íñiguez, subdirectora xeral de Innovación Profesional e Coordinación do Sistema Productivo de la Consellería de Educación, quien destacó la importancia de promover entre los estudiantes la autonomía, la capacidad de análisis y el aprendizaje continuo como competencias esenciales para desenvolverse en un mercado laboral en constante evolución.

Por su parte, Gema Domínguez Barral, gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, subrayó la necesidad de acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y profesional. En este sentido, defendió la importancia de proporcionarles recursos que les ayuden a interpretar la información que consumen y a tomar decisiones fundamentadas, independientemente del camino profesional que elijan.

'Soft skills' y transformación digital

La jornada también contó con la participación de María Cano, especialista en pensamiento crítico, quien profundizó en la relación entre las denominadas soft skills y la transformación digital. Durante su intervención analizó cómo fortalecer competencias como la reflexión, la capacidad de análisis o la toma de decisiones en un entorno cada vez más condicionado por la tecnología.

Además, los asistentes participaron en varios talleres prácticos dirigidos por Luis Tamayo, director de conocimiento de Quiero, centrados en el intercambio de experiencias docentes y en la búsqueda de estrategias para fomentar el pensamiento crítico dentro de las aulas de Formación Profesional.

Una colaboración consolidada

La iniciativa contó con el respaldo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que mantiene desde hace años una colaboración activa con el programa GIRA Jóvenes.

Con esta segunda edición, el encuentro refuerza su papel como foro de referencia para el profesorado de FP en Galicia, promoviendo el debate sobre las competencias que demandará el futuro y sobre la mejor manera de preparar a los estudiantes para afrontar los retos de una sociedad cada vez más digitalizada.