O tema dos pisos de aluguer en #santiago é cada ano máis vergoñento, e a Xunta, que ten as competencias delegadas en materia de vivenda, non fai nada e “deixalle o marrón” aos Concellos, os cales non teñen os medios nin recursos necesarios.



Queda moito por mellorar…