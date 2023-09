El socialista Alfonso Guerra no ha sido el único que en las últimas horas ha sembrado la polémica por criticar a las mujeres políticas recurriendo a su imagen física. En Santiago, un tuit del concejal del PP, Adrián Villa, llamando “fashionarias” tanto a la líder nacionalista Ana Pontón, como a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha desatado un intenso cruce de acusaciones entre el BNG y el PP.

Tanto Pontón como Díaz protagonizaron este jueves la actualidad política en Santiago. La primera se reunía con la alcaldesa Goretti Sanmartín en una “visita institucional” que los populares consideran partidista. La segunda recaló en la capital gallega en el marco de la cumbre europea ‘El futuro del Trabajo y el Diálogo Social’. Villa decidió criticar su presencia a través de la red social X (antigua Twitter). “El jueves recibimos a las dos fashionarias en Santiago”, escribió. “Ana Pontón que viene de ‘visita institucional’ y se cree ministra. Yolanda Díaz, que viene de cumbre y se cree Reina. Ambas procedentes del Parlamento de Galicia con puño en alto, ahora pertenecen a la burguesía”, prosiguió.

A través de un comunicado, el BNG protestó este viernes por “el machismo más rancio” del PP. La formación nacionalista tachó de “intolerable” el comentario de Villa y cargó, además contra el PPdeG por usar la cuenta oficial del partido para retuitearlo (posteriormente lo borraron).

“El BNG entiende que estamos ante una nueva muestra de que el feminismo sigue a ser una materia pendiente para el PP, que persiste en actitudes machistas que son un auténtico freno para avanzar en una sociedad en igualdad”, censuró el BNG. La formación nacionalista pidió al presidente del partido y de la Xunta, Alfonso Rueda, “que haga una desautorización inmediata y contundente del concejal popular de Santiago, dejando claro que en la sociedad gallega de 2023 no es tolerable este tipo de actitudes en las que se critica a las mujeres por su forma de vestir”. De lo contrario, prosiguió, “el presidente de la Xunta estaría consintiendo y blanqueando una actitud machista por parte de un cargo público del PP que la mayoría de la sociedad rechaza”.

La respuesta

Pero los populares de Santiago lejos de rectificar optaron por pasar al ataque. “El PP de Santiago le recuerda a Ana Pontón que aún no se disculpó por llamar ‘panda de psicópatas’ a los miembros del PP, cuando la salud mental es hoy uno de los principales problemas que afectan a nuestra sociedad”, replicaron a través de otro comunicado. El BNG se apresuró a contestar que la portavoz nacional nunca había pronunciado esas palabras. En realidad, fue la diputada nacionalista Montse Prado, la que usó ese calificativo desde la tribuna del Hórreo, como recogen las actas del Parlamento gallego del 26 de enero. Desde el PP matizaron después que se referían a que Pontón se disculpase por el insulto Prado.

No fue el único ejemplo al que recurrieron. Los populares denunciaron también “la hipocresía y machismo del BNG, que hace pocas semanas insultó a todas las mujeres al decir que ‘ni el bebé quiere ser su hijo’ tras el aborto involuntario de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, Isabel Díaz Ayuso.

Para el protagonista de la polémica, Adrián Villa, Ana Pontón “está desviando la atención después de usar el Concello de Santiago como la sede local del BNG utilizando fondos y medios públicos con fines partidistas, ya que denominaron la visita como institucional cuando Ana Pontón no representa a ninguna institución”. El concelleiro popular aseguró que “en el tuit no insulto ni menosprecio a nadie” y destaca que su intención no pasaba por ofender si no por hacer “una denuncia política legítima dentro de mis responsabilidades”.

A la polémica se sumó también el PSOE local, que exigió al líder del PP de Santiago, Borja Verea, que desautorice a su concejal ante “unos comentarios machistas y absolutamente detestables”.