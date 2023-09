El barrio de Pontepedriña contará con dos nuevos puentes peatonales sobre el río Sar que permitirán mejorar la accesibidad en el barrio y tejer la zona urbana. El Concello de Santiago dio ayer luz verde a la adjudicación de las obras que comenzarán de manera inminente y está previsto que finalicen en un plazo de tres meses. El proyecto fue aprobado en el marco de una junta de gobierno local extraordinaria celebrada este viernes en la que el Ejecutivo local decidió adjudicar los trabajos a la empresa Área Proyección, Construcción y Servicios SLU, que cuenta con un presupuesto de 145.200 euros, con IVA incluido.

Se trata de la misma compañía que está ejecutando actualmente la reforma de la plaza de León, también en el barrio de Pontepedriña, unos trabajos que, tal y como confirmó ayer a EL CORREO GALLEGO el concejal de Obras, Xesús Domínguez, están a punto de finalizar. La intención es que en cuanto esta actuación finalice la empresa le dé continuidad a la mejora con el proyecto adjudicado ayer por el gabinete municipal.

La intervención, según se detalla en el proyecto, consistirá en la construcción de dos pasos sobre el río Sar, la pavimentación y el ajardinamiento de la zona con criterios de sostenibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas. Está enmarcada en la Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Santiago, y tiene como principal objetivo crear recorridos que conecten el barrio con el tejido urbano y generará o mejorarán espacios.

Raxoi explica la actuación pretende mejorar la accesibilidad y la conectividad de la zona con otros barrios de la ciudad con ese nuevo paso sobre el río que favorecerá la existencia de un recorrido transversal interno, creando nuevos itinerarios que tendrán continuidad en el Ensanche y otras sendas como la de Sar. Las dos pasarelas, indicó el edil de Obras a este diario, pretenden que los peatones ya no tengan que subir a la rotonda de Pontepedriña para superar la barrera que supone el río Sar para pasar de O Castiñeiriño a Pontepedriña a la altura de la estación intermodal y las huertas urbanas situadas en las Brañas de Sar.

Por otro lado, el Concello también autorizó dos convenios de colaboración con entidades locales con el objetivo de fomentar y fortalecer el tejido comercial del municipio. Por una parte, apoyará con 35.000 euros al Centro Comercial Área Central para el desarrollo de un programa actividades que contribuyan a la dinamización comercial del barrio de Fontiñas y del conjunto de la ciudad, especialmente de cara a la Navidad. Por otra parte, el Ayuntamiento también firmará un convenio de colaboración por un importe de 20.220 euros con la Asociación de Artesanos y Comerciantes Ourives de Compostela, para la creación y promoción de la marca de producto Ourives de Compostela, por tratarse la orfebrería y platería de dos gremios ancestrales en Santiago cuya historia discurre paralela tanto a la tradición jacobea como a la ciudad.

Por último, el bipartito también dio luz verde a la concesión de subvenciones por un valor total de 50.788,06 euros para la rehabilitación de viviendas en la ciudad histórica, declarada Área de Rehabilitación Integral (ARI) por motivos de interés arquitectónico, cultural o social. Esta partida se destinará a la rehabilitación de cuatro viviendas de lsa rúas do Sar, Campo do Cruceiro do Gaio, Basquiños y Calzada do Carme de Abaixo.