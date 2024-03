Los mejores planes de fin de semana para despedir el invierno en Santiago y alrededores

La primavera asoma en Santiago con una variedad de eventos gastronómicos, verbenas y conciertos que nos harán olvidar el frío. Desde delicias culinarias hasta melodías que te harán bailar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para sacar el máximo provecho a este último fin de semana de invierno en Santiago.

San Lázaro da la bienvenida a tres días de Festa da Uña

Hasta el lunes 18 | Barrio de San Lázaro

Vuelve al barrio compostelano de San Lázaro su tradicional Festa da Uña, que se celebra entre este viernes y el lunes 18, el día grande. Sin duda, uno de los festejos gastronómicos y religiosos más emblemáticos de esta zona de Santiago.

Además de estar dedicada a Casilda Porto ‘Chila’, ya desaparecida y que tradicionalmente cocinaba la uña al pie de la iglesia, la nueva edición de la Festa da Uña de San Lázaro contará con tres grandes novedades. La primera de ellas será la degustación de uñas este viernes en el Centro Comercial As Cancelas.

Como segunda, la SD Compostela ofrece entradas gratuitas para ver el partido contra el Langreo de este domingo 17 a las 17 horas a todos los que consuman uñas en alguno de los locales englobados en el programa.

Finalmente, la última novedad será la andaina guiada “O Berce do Sar: percorrendo o barrio de San Lázaro pola beira do río Sar”, a cargo de la Asociación Veciñal Monte do Gozo y la Asociación Gastronómica e Cultural Orde da Uña, en colaboración con Turismo de Santiago.

La programación musical incluye a JB Son y Orquesta Cinema en la verbena del sábado, la alborada que tocarán los gaiteiros y las sesiones vermú y pascalles de la charanga BB+. Las actuacións estelares del domingo serán la de la Banda das Crechas, que actuará sobre las 19 horas, y por la noche la orquesta América.

El lunes tendrá lugar la tradicional subasta y la París de Noia pondrá el broche a las fiestas / JESÚS PRIETO

Entre el programa de las fiestas destaca especialmente la actuación de una de las orquestas más populares de Galicia, la París de Noia. Lo hará el lunes 18 a partir de las 23:00, como broche de oro de la popular fiesta gastronómica que también el lunes, tras la misa solemne, celebrará la tradicional subasta de uñas con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Santiago.

Vinte edición da Festa da Filloa da Pedra da Baña

Domingo 17 | Pabellón de San Vicenzo | A partir de las 9.30h

La Festa da Filloa da Pedra llega este domingo a su veinte edición, la primera en al que el Concello da Baña se hace con las riendas de la organización y pondrá en funcionamiento en el pabellón de San Vicenzo un total de veinte piedras de propiedad municipal. La fiesta contará con un mercado de artesanía, obradoiros de oficios tradicionales, diversas actuaciones musicales y espacio infantil. El pregón correrá a cargo de la zoqueira Elena Ferro.

La fiesta completa la degustación con actividades de diversa índole, programadas para entretener a asistentes de todas las edades.

Entre las actuaciones musicais, destacan las propuestas de la Escola de Música Tradicional da Baña y de agrupaciones de los alrededores. Toda a familia está invitada por la tarde al espectáculo del hombre orquesta Cé Orquestra Pantasma y podrá gozar también con juegos populares.

Dos conselleiros elaborando filloas da pedra en la edición 2023 de la exaltación de A Baña / Xunta

Ramoncín en la Sala Capitol

Sábado 16 | Sala Capitol | 25€

El polifacético José Ramón Julio Márquez Martínez "Ramoncín", que alterna sus cualidades de cantante, compositor, escritor y actor, posee en su haber algunos de los himnos musicales más importantes de la historia del Rock de nuestro país como "Hormigón, mujeres y alcohol" (más conocida como "Litros de alcohol"), "Como un Susurro", "La Chica de la puerta 16", "Miedo a Soñar", “Marica de terciopelo", “Rock&roll Duduá”, “Reina de la noche" “Estamos desesperados”, Putney Bridge" “Quemando puentes,” “La punta de la aguja” o "Ángel de cuero". Algunos de ellos Nº1 de las listas musicales de éxitos.

Ramoncín irrumpe con 22 años en la música y, con trece discos editados, ha vendido más de un millón de copias, por lo que en el 2006 recibió un Disco de Diamante.

Manuela Rey is in da house

Viernes 15 y Sábado 16 | Teatro Principal | 12€

Se apellida Rey pero fue reina y, por lo que cuentan de su vida, que exige hondo rastreo implicando incluso al CISC (literal), se intuye que fue una monarca escénica sin creer en más corona que el destino. A Manuela Rey (o Manuela Lopes Rey) le bastaron 23 años para convertirse en estrella del teatro del Portugal de mediados del siglo XIX.Su misteriosa carrera centra la obra Manuela Rey is in da house, estrenada este jueves en el Teatro Principal de Santiago. Se representa también a la misma hora el viernes 15 (con charla posfunción) y el sábado 16, con tickets a 12 euros.

Lúa Mosquetera, “El latido es un baile que siento que me estoy perdiendo”

Sábado 16 | Auditorio Abanca | 13€

“El latido es un baile que siento que me estoy perdiendo” presenta a Lúa Mosquetera recitando poesía en una gira de teatros, en este caso en el Auditorio Abanca de Santiago.

Lúa Mosquetero recita este sábado en el Auditorio Abanca de Santiago / Cedida

El protagonismo lo tiene la fuerza de la palabra y los temas tratados (feminismo, pérdida, precariedad económica, ansiedad, empoderamiento). Las palabras de Lúa irán acompañadas por la música en directo de Pablo Seijas (guitarra acústica, ukelele, piano), así como de algunas piezas visuales.

Este show no es ni pretencioso ni espartano. Pretende ser, simplemente, un paréntisis. Para parar dentro de esta vorágine que es la vida moderna y descubrir que la poesía reside, todo el tiempo, en las pequeñas cosas. Para entender, al salir del teatro, que invertir tiempo en escuchar a Lúa, es invertirlo en escucharnos a nosotros. Para no perdernos, nunca más, ningún baile.