Empieza la rutina de ir a correr cada mañana

Esto es algo que todas deberíamos hacer en algún momento de nuestras vidas, porque salir a correr cada mañana activa el metabolismo, libera endorfinas y nos regala un espacio de reconexión mental en medio del ajetreo diario.

Pero para convertir esta saludable práctica en un hábito duradero, debemos primero invertir en confort, porque las rozaduras, las prendas que se desplazan de su lugar en cada zancada o el exceso de sudoración pueden terminar por arruinar la mejor de las intenciones. Así que contar con un equipamiento técnico adecuado es el primer paso para sentirte cómoda, segura y motivada al ir a correr.

La importancia de contar con una buena equipación

Como bien sabes, el running es una disciplina muy exigente que somete al cuerpo a un impacto intenso y repetitivo. Por ello, la ropa que utilizamos para esta práctica debe ser una extensión de la propia piel, a fin de que acompañe cada movimiento sin interferir en el rendimiento. De lo contrario, solo será un elemento estético que puede llegar a entorpecer el ejercicio.

Sin embargo, buscando atender las demandas de las corredoras que no están dispuestas a sacrificar el estilo por la funcionalidad, la reconocida marca de ropa deportiva, BORN Living Yoga, acaba de revolucionar el sector con una colección de ropa running para mujer . Esta combina patrones ergonómicos con una sofisticada estética, haciendo uso de sus icónicos tejidos técnicos de alta compresión y transpirabilidad que se adaptan a la anatomía femenina como una segunda piel.

Los nuevos imprescindibles para salir a correr de BORN Living Yoga

Ya sea que estés buscando ropa para tus entrenamientos diarios o quieras algo más específico para preparar una carrera de larga distancia, en esta oportunidad BORN nos propone una selección de conjuntos y piezas individuales diseñados para optimizar la libertad de movimiento y la sujeción como, por ejemplo:

Conjuntos y bottoms

Top y short Voltrun: este sujetador deportivo de alta sujeción cuenta con un diseño de espalda atlética y cierre regulable, pensado para amortiguar el impacto de la carrera. Está confeccionado en tejido de alta compresión Shape_Tech, y viene a juego con un short 2 en 1 que posee una capa exterior ultraligera y una malla interior en Shape_Tech con acabado al láser y bolsillo lateral. Como si fuera poco, sus detalles reflectantes aportan un extra que te permite correr de forma más segura en situaciones con poca luz.

este sujetador deportivo de alta sujeción cuenta con un diseño de espalda atlética y cierre regulable, pensado para amortiguar el impacto de la carrera. Está confeccionado en tejido de alta compresión Shape_Tech, y viene a juego con un short 2 en 1 que posee una capa exterior ultraligera y una malla interior en Shape_Tech con acabado al láser y bolsillo lateral. Como si fuera poco, que te permite correr de forma más segura en situaciones con poca luz. Top y short Luna Run: este es un conjunto concebido para entrenamientos de media y alta intensidad. El top de alta sujeción ofrece un ajuste compacto con escote cuadrado y tirantes cruzados regulables. Mientras que el short de cintura alta proporciona una gran estabilidad durante la carrera, gracias a su acabado sin costuras (seamless), el cual elimina cualquier posibilidad de fricción en la piel.

este es un conjunto concebido para entrenamientos de media y alta intensidad. El top de alta sujeción ofrece un ajuste compacto con escote cuadrado y tirantes cruzados regulables. Mientras que el short de cintura alta proporciona una gran estabilidad durante la carrera, gracias a su acabado sin costuras (seamless), el cual elimina cualquier posibilidad de fricción en la piel. Top y short Padma 2.0: pensado para quienes buscan la máxima ventilación. Su top de sujeción alta integra una pieza trasera de malla transpirable con escote semicuadrado y copas extraíbles. El short doble cuenta con una malla interior ligera en tejido Shapplex_B y una capa exterior en rejilla ultra ligera.

pensado para quienes buscan la máxima ventilación. Su top de sujeción alta integra una pieza trasera de malla transpirable con escote semicuadrado y copas extraíbles. El short doble cuenta con una malla interior ligera en tejido Shapplex_B y una capa exterior en rejilla ultra ligera. Línea Brone (top, short y legging): fabricada íntegramente en tejido Shape_Tech, esta línea destaca por sus cintas termoselladas en tono bronce reflectante. El legging largo y el short cuentan con cintura extra alta para ofrecer un óptimo soporte abdominal y una capa doble de tejido en la entrepierna para una cobertura perfecta.

Camisetas y prendas superiores

T-Shirt Nyx: una camiseta técnica fabricada en tejido microperforado de secado ultrarrápido. Destaca por sus sisas termoselladas que evitan las molestas rozaduras debajo de las axilas y por sus detalles reflectantes en la parte trasera.

una camiseta técnica fabricada en tejido microperforado de secado ultrarrápido. Destaca por sus sisas termoselladas que evitan las molestas rozaduras debajo de las axilas y por sus detalles reflectantes en la parte trasera. Shirt Selena: camiseta sin mangas de tejido técnico extra ligero que incluye una elegante apertura posterior termosellada, para maximizar el flujo de aire cuando la temperatura corporal sube.

camiseta sin mangas de tejido técnico extra ligero que incluye una elegante apertura posterior termosellada, para maximizar el flujo de aire cuando la temperatura corporal sube. Shirt Azami: la prenda más versátil por excelencia. De corte ligero y tacto suave, es ideal tanto para acompañar la sesión de running como para el estiramiento posterior o dar un paseo cerca de casa.

la prenda más versátil por excelencia. De corte ligero y tacto suave, es ideal tanto para acompañar la sesión de running como para el estiramiento posterior o dar un paseo cerca de casa. Jacket Flippo: para las mañanas más frescas, esta chaqueta de efecto moldeador incorpora bolsillos laterales con cremallera y orificios para los pulgares en los puños, garantizando que las mangas se mantengan en su sitio y protejan las manos del frío.

Accesorios que hacen la diferencia

Arm Run (manguitos de running): este es el complemento perfecto para esos días en los que el clima varia constantemente. Elaborados en tejido elástico ergonómico, cuentan con puntos de silicona anti-slip para evitar que se deslicen por el brazo.

este es el complemento perfecto para esos días en los que el clima varia constantemente. Elaborados en tejido elástico ergonómico, cuentan con puntos de silicona anti-slip para evitar que se deslicen por el brazo. Belt Run (cinturón ergonómico): diseñado para ajustarse al contorno lumbar reduciendo al mínimo el rebote. Su compartimento principal con cremallera y sus bolsillos laterales permiten transportar el teléfono móvil, las llaves y las barras energéticas de forma discreta y segura.

Cómo crear tu conjunto según la intensidad del entrenamiento

Para sacar el mayor partido a tu rutina, te conviene estructurar el armario en función de la distancia y las condiciones del entrenamiento:

Crea tu conjunto según la intensidad de entrenamiento / CEDIDA

Pequeños hábitos que te ayudarán a mantener la constancia

Adoptar la costumbre de correr al amanecer requiere de un periodo de adaptación, y estos tres consejos te ayudarán a no aflojar el ritmo durante las primeras semanas:

Prepara tu ropa la noche anterior: deja tu conjunto de BORN Living Yoga, las zapatillas y el cinturón de running listos al lado de la cama, pues eliminar las decisiones matutinas ayuda a reducir la pereza.

deja tu conjunto de BORN Living Yoga, las zapatillas y el cinturón de running listos al lado de la cama, pues eliminar las decisiones matutinas ayuda a reducir la pereza. Visualiza la recompensa: piensa en la sensación de energía y claridad mental con la que empezarás la jornada tras haber cumplido con tu entrenamiento.

piensa en la sensación de energía y claridad mental con la que empezarás la jornada tras haber cumplido con tu entrenamiento. Prioriza la comodidad: sentirte guapa y bien equipada siempre da un impulso psicológico extra. Porque salir a la calle luciendo prendas impecables, con una agradable compresión y bonitos diseños eleva la confianza personal.

Así que no lo piensas más. Equípate con prendas que respalden tu esfuerzo, ajusta tus zapatillas y convierte el amanecer en tu momento favorito del día.