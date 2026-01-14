MAEX Ferreras: las clínicas dentales de referencia en Galicia para recuperar tu sonrisa con tecnología y cirugía avanzada

Actualmente, la odontología avanza a pasos agigantados. Con tratamientos innovadores y la tecnología más puntera, las personas ya no solo buscan poder mantener una dentadura saludable, sino que también aspiran a presumir una sonrisa bonita y radiante. No obstante, en algunos casos se requiere de la utilización de avanzadas y complejas técnicas quirúrgicas. Con todo, las clínicas MAEX Ferreras, en A Coruña y Ferrol, ofrecen un servicio puntero y de referencia en Galicia en cirugía maxilofacial e implantología avanzada capaz de dar solución a cualquier tipo de caso.

Las clínicas están dirigidas por el mejor cirujano maxilofacial de Galicia, el Dr. José Ferreras. / Cedida

Con más de 30 años de experiencia cubriendo todo tipo de especialidades asegurando los más altos estándares de calidad, en las clínicas MAEX Ferreras, dirigidas por uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de la comunidad, el Dr. José Ferreras, cuentan con un equipo multidisciplinar y en constante formación cuya metodología de trabajo garantiza diagnósticos precisos y la mejor planificación de los tratamientos, lo que aumenta la predictibilidad.

En sus centros de A Coruña y Ferrol ofrecen soluciones a pacientes de implantes dentales desahuciados de otras clínicas o que dependen de prótesis removibles. Gracias a técnicas de implantología de vanguardia, pueden proporcionar dientes fijos en pocos días incluso a personas con muy poco hueso, con antecedentes de tratamientos oncológicos o con osteoporosis, y todo ello sin recurrir a injertos óseos previos. De este modo, las personas pueden recuperar la funcionalidad completa de la boca por muy exigentes que sean sus necesidades, lo que provoca una mejora significativa de su bienestar físico y emocional.

Sus servicios garantizan la colocación de implantes dentales ante cualquier dificultad anatómica o falta de hueso. / Cedida

Además, son conscientes de que para garantizar la satisfacción de los pacientes es preciso estar permanente actualizados a los tratamientos de ortodoncia que revolucionan el sector, que apoyados en las tecnologías más innovadoras garantizan resultados eficientes.

Así, MAEX Ferreras ha incorporado recientemente en sus centros una solución basada en inteligencia artificial y tecnología digital que facilita el seguimiento virtual de los tratamientos de ortodoncia y permite identificar hasta 130 observaciones clínicas o posibles incidencias.

En MAEX Ferreras la tranquilidad e intimidad de los pacientes está garantizada. / Cedida

El procedimiento es sencillo: utilizando un smartphone y el dispositivo ScanBox, el paciente puede capturar imágenes intraorales desde cualquier lugar y enviarlas al odontólogo a través de la aplicación. El sistema procesa y analiza estas imágenes según los parámetros establecidos por el doctor para cada caso, y genera dos informes: uno dirigido al paciente, con recomendaciones de cuidado o indicaciones sobre si es necesario acudir a consulta; y otro para el odontólogo, con métricas que describen la evolución del tratamiento sin requerir desplazamientos innecesarios a la clínica.

El sistema identifica de manera automática cualquier incidencia —como desajustes del alineador, falta de higiene, deformaciones del arco, brackets sueltos o alteraciones gingivales— y envía un informe a la clínica. De este modo, el equipo profesional puede llevar un control más exhaustivo de la evolución de los tratamientos bucodentales de los pacientes a distancia.