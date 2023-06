En tres semanas inicianse as obras do novo edifico administrativo de San Caetano. Polo momento, construiranse dous dos catro bloques previstos no solar no que se asentaba a antiga estación de autobuses. A Consellaría de Infraestruturas desvelou onte novos detalles dun inmoble que busca reducir o consumo de enerxía e primará a ventilación para evitar contaxios no caso de pandemias como a da Covid.

Mentres non se edifican os outros dos módulos, a Xunta reurbanizará a contorna. O espazo entre as novas oficinas de San Caetano e as instalacións do parque de Bombeiros de Santiago quedarán a disposición da cidadanía como espazo público.

“O edificio é flexible na súa configuración interior, cos seus respectivos espazos de instalacións, almacéns e arquivos”, indica Infraestruturas. En total construiranse 13.147,73 m² que darán unha superficie útil de 12.172,93 m² para as novas dependencias da Xunta. O inmoble “configúrase mediante un esquema en espiña de peixe cun vestíbulo xeral que conecta os distintos usos e niveis dando acceso os dous bloques, entre os que se disporá un patio interior con arboredo”. Os novos edificios terán catro andares, dous sobrepasarán a cota de acceso principal que estará na Praza Camilo Díaz Baliño e os outros salvarán a pendente cara a Rodríguez de Viguri, rúa que tamén se está remodelando e contará cun carril bici.

O interior de cada un dos bloques distribuirase lonxitudinalmente en dúas bandas funcionais. Cara ao sur haberá unha oficina aberta con fachada acristalada e lamas de formigón de compoñente vertical. Cara ao norte, contará con despachos pechados e salas de reunións, configurando unha fachada de formigón en branco, con ocos e miradoiros puntuais. A cimentación do edificio, explica Infraestruturas, resólvese mediante pilotes no muro oeste, zapatas corridas baixo os muros, zapatas illadas baixo piares e soleira ventilada. “Emprégase unha estrutura mixta de formigón armado (branco no caso de que quede visto) e aceiro”, engade. As cubertas principais, onde se aloxan elementos de instalacións nun dos seus laterais, resólvense cunha solución axardinada.

“Búscase tamén que a nova Cidade de San Caetano sexa un exemplo en canto a funcionalidade, condicións de traballo e eficiencia enerxética”, prosegue. Non será un edficio pasivo, pero case. No seu deseño prímase a eficiencia enerxética: Nearly Zero Building. “A xeración de enerxía é case autónoma e prevé unha instalación de xeotermia, así como paneis solares fotovoltaicos na cuberta”, indica o departamento que dirixe Ethel Vázquez.

O inmoble está tamén deseñado para ser un edificio máis seguro fronte á Covid-19, con espazos “cunha moi boa ventilación, polo que as unidades de tratamento de aire terán a capacidade de funcionar en modo ‘todo aire exterior’, é dicir, sen recircular aire”. Para acadar unha maior optimización nos espazos interiores e gañar en funcionalidade, e tamén para lograr unha mellora no aspecto exterior do novo edificio, cunha maior integración estética co complexo de San Caetano, realizaranse algúns axustes que non modifican o substancial da obra, nin o volume nin a capacidade do edificio. Ademais do axuste na fachada que quedará fronte ao actual complexo de San Caetano, destaca o proposto para a pérgola da Praza de Camilo Díaz Baliño, así como a maior apertura do patio do edificio cara á avenida de Rodríguez de Viguri. Tamén se mellorará o acceso ao aparcadoiro soterrado.

A obra, cun orzamento de 34,6 millóns de euros, permitiralle a Xunta aforrar 1,1 millóns de euros anuais que gasta en alugueiros para oficinas dispersas por toda a cidade. Infraestruturas resalta que os obxectivos que se buscan son os de “ofrecer un mellor servizo á cidadanía facilitando aos usuarios o acceso a uns servizos administrativos máis centralizados e contar cun espazo de traballo de maior calidade para os traballadores públicos”.