El portavoz municipal del PPdeG y líder de la oposición en el pazo de Raxoi, Borja Verea, advirtió este viernes de que la alcaldesa de Santiago “está a poñer en risco proxectos clave para o futuro de Compostela coa súa actitude de confrontación e de unilateralidade”. El popular compareció ante los medios para manifestar su “preocupación” sobre la reunión que la regidora mantendrá este lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en San Caetano. Sobre la primera edila, dijo que “é unha irresponsable ao convertir o Concello de Santiago nunha arma de ataque constante contra a Xunta”, y aseguró que “nestes termos ten plantexada” la reunión con el máximo mandatario autonómico.

Ante esta sospecha, el líder de la oposición avanzó que “estaremos atentos ao resultado desta estratexia e que beneficios ten para o conxunto da cidade”. Verea sostiene que Sanmartín acude a la reunión con Rueda sin proyectos de calado bien estudiados para poner sobre la mesa. En la comparecencia antes los medios en la Casa Consistorial, se preguntó si la alcaldesa presentará en San Caetano propuestas concretas en materia de vivienda, sobre el aparcamiento del hospital Clínico o sobre el estatuto de la capitalidad. “Presentase na reunión sen propostas concretas naqueles asuntos que para nós son de calado, transversais e importantes para Santiago, demostrando que non ten modelo de cidade”.

Los populares se preguntan “que vai a facer o BNG nestes catro anos para solucionar o problema máis grave que ten Compostela, o de falta de vivienda? Nada sabemos. Solo que vai a pedir á Xunta de Galicia que constrúa vivenda de protección oficial. Pero, ¿cal é a proposta do BNG como goberno local?”, cuestionó Borja Verea, al tiempo que apuntó que “tampouco coñecemos cal é a proposta do BNG sobre o aparcadoiro do Clínico, mais que ir a esta reunión a solicitar algún tipo de solución para Santiago”.

En cuanto al estatuto de la capitalidad, el líder de los populares endureció el tono: “O que vivimos nestes días é unha deslealdade e unha mercantilización da capitalidade”, subrayó Verea. En referencia a la alcaldesa, dijo que “xa vivimos o resultado do que pasa cando a unha a cega a soberbia”. Con esto, hizo referencia a “feitos que son públicos e obxectivos”. Acusó a Sanmartín de “contratan un estudo privado de parte, non validado pola Universidade de Santiago e mentindo, ademais, nos medios de comunicación: decindo que estaba contratado á Universidade de Santiago”.

También criticó que este documento se hiciese publico y trasladado a la administración autonómica “a través dos medios de comunicación, queimando todas as pontes de diálogo”. Además, remarcó que “o que demostra esa falta total de proxecto, e casi un despropósito, é que nesa listaxe de demandas diga que lle vai a pedir á Xunta de Galicia que dote de saneamento e abastecemento o rural”. Al respecto, se preguntó “se de verdade hai alguén aos mandos de Raxoi, porque todo o mundo sabe que o abastecemento e o saneamento é unha das poucas competencias exclusivas e un servizo municipal propio de todos os concellos”. Póñase a traballar, licite o contrato da auga e deixen de facer o ridículo”, concluyó el popular.