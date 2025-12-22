Este venres, Charo Pita entreterá á rapazada co seu espectáculo teatral ‘A familia papaventos’ no edificio multiusos
Os boirenses festexan o Nadal con espectáculos e festivais
Este venres, Charo Pita entreterá á rapazada co seu espectáculo teatral ‘A familia papaventos’ no edificio multiusos
As luces, música e maxia do Nadal xa chegaron ás rúas do concello de Boiro, que como de costume, asegurará a diversión dos seus veciños cunha variada programación cultural na que inclúen múltiples espectáculos infantís, festivais e actividades de rúa.
Os infantes xa puideron gozar no edificio multiusos boirense do fantástico espectáculo Maxia entre liñas, de Dani García; e da música de Paco Nogueiras, que animou o ambiente coa súa obra C@nto contigo. O próximo venres e nas mesmas instalacións, Charo Pita entreterá á rapazada co espectáculo teatral A familia papaventos. Un día despois, Luis Valecillo organizará toda unha festa en galego con humor, cancións, bailes e xogos coa súa actuación Neofalante!.
Neste ano, o Concello reforza a súa colaboración coa Asociación de Empresarios Boirense, entidade que conecta á veciñanza coas compras de Nadal con iniciativas variadas como parques decorativos, espectáculos de rúa ou inchables para os máis pequenos. Por outra banda, as asociacións e colectivos veciñais tamén se dan a man coa Administración local para impulsar divertidos festivais cos que potenciar aínda máis o sentimento de comunidade boirense. O vindeiro e último destes eventos será organizado polo AC Pedra da Aroña o domingo 28, no pavillón da Cachada.
Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025
O evento principal
Co comezo do ano chegará a actividade estrela, a Gran Cabalgata de Reis. Este atractivo turístico para visitantes de toda a comarca é organizado pola Asociación Comisión Parroquial de Santiago de Lampón dende hai máis de 40 anos e atrae a visitantes de tódala comarca, que bótanse ás rúas para coller caramelos e contemplar as súas impoñentes carrozas e protagonistas, coma os cabezudos.
En sintonía, Boiro celebra a chegada dos Reis Magos dunha forma diferente dende hai anos en reivindicación coa figura da muller. Por iso, o 4 de xaneiro será a xornada en que as Raíñas Magas visitarán aos nenos de todas as parroquias do municipio.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965