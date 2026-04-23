Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TurismoDronesLavacollaÁnxel CasalMilladoiro
instagram

Veolia e a Universidade de Vigo crean a Cátedra CONVIVE para impulsar a contratación pública estratéxica e sostible

Este acordo de colaboración está destinado a impulsar actividades de investigación, formación, divulgación e transferencia de coñecemento no ámbito da contratación pública, responsable e innovadora de Galicia

Manuel J. Reigosa, cuarto pola esquerda, con Nicolás Esmorín Cendón, á súa dereita, durante a reunión na que asinaron o convenio de colaboración.

Manuel J. Reigosa, cuarto pola esquerda, con Nicolás Esmorín Cendón, á súa dereita, durante a reunión na que asinaron o convenio de colaboración. / Cedida

El Correo Gallego

Vigo

Veolia e a Universidade de Vigo veñen de asinar un convenio de colaboración para a creación da Cátedra Veolia de Contratación Pública Estratéxica e Sostibilidade (CONVIVE), unha iniciativa destinada a promover actividades de investigación, formación, divulgación e transferencia de coñecemento no ámbito da contratación pública responsable e innovadora, aliñada coa Axenda 2030 e cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

O acordo foi asinado por Nicolás Esmorís Cendón, director executivo de Veolia Auga Galicia, e por Manuel J. Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo, nun acto institucional que consolida a aposta conxunta por fortalecer a colaboración entre o ámbito académico e o tecido empresarial.

Reigosa e Esmorís asinando o convenio de colaboración para a creación da cátedra.

Reigosa e Esmorís asinando o convenio de colaboración para a creación da cátedra. / Cedida

A través desta cátedra, ambas entidades impulsarán un marco estable de cooperación para abordar os retos actuais vinculados á sostibilidade ambiental, a transformación dos servizos públicos e a modernización da contratación pública como ferramenta clave para fomentar innovación, eficiencia e transparencia.

A Cátedra CONVIVE centrará o seu traballo, entre outros aspectos, na análise e promoción da compra pública estratéxica aplicada á xestión integral da auga, dos residuos e da enerxía, desde unha perspectiva multidisciplinar que integre coñecementos xurídicos, técnicos e sociais.

Liñas de actuación

Entre os seus obxectivos destacan tamén o impulso de accións de formación e profesionalización, a promoción da investigación avanzada, a organización de xornadas e seminarios, a publicación de estudos e a creación de espazos de divulgación como un podcast mensual. Ademais, prevese o desenvolvemento dunha unidade de incubación e aceleración de proxectos LegalTech, orientada á mellora xurídica e tecnolóxica dos procedementos de contratación pública.

O director executivo de Veolia Auga Galicia, Nicolás Esmorís Cendón, destacou que «a contratación pública é unha ferramenta estratéxica decisiva para avanzar cara modelos máis sostibles, eficientes e innovadores, e esta cátedra permitirá conectar o coñecemento universitario coa experiencia empresarial para achegar solucións reais aos retos actuais». Esmorís subliñou tamén que «CONVIVE nace coa vontade de impulsar investigación e formación especializada, e de contribuír a unha contratación pública máis responsable, aliñada coa Axenda 2030 e cos ODS».

A iniciativa permitirá, así mesmo, fomentar a participación do estudantado en actividades prácticas e visitas técnicas, reforzando a empregabilidade e favorecendo a conexión directa co mundo profesional e coas necesidades reais do territorio.

Noticias relacionadas y más

Con esta alianza, Veolia Auga Galicia e a Universidade de Vigo reafirman o seu compromiso coa innovación, a sustentabilidade e a creación de valor compartido, consolidando unha colaboración que busca contribuír ao desenvolvemento social e económico de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Veolia e a Universidade de Vigo crean a Cátedra CONVIVE para impulsar a contratación pública estratéxica e sostible

Abonar, sembrar y fumigar desde el aire: así funcionan los drones llamados a revolucionar el campo en Galicia

El Parlamento reclama por unanimidad transferir la AP-9 a Galicia en medio de un cruce de reproches entre el PP y la oposición

Drones para llevar comida a zonas rurales o la reutilización de palas eólicas como flotadores de batea, la FP gallega exhibe proyectos punteros

Un rapero de origen gallego podría hacer historia este viernes en la final de ‘La voz Finlandia’

El PP tumba 27 años de socialismo en Lugo : «No hay compradores ni vendidos»

La moción de censura de Lugo reabre una vía poco frecuente en las ciudades gallegas
