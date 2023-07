Este martes vecinos de Santiago quisieron compartir con EL CORREO GALLEGO una curiosa estampa en redes sociales. Aquellos que son más observadores pudieron fijarse que en diferentes puntos de la ciudad, había colchones con mensajes poéticos colocados en puntos de recogida y de forma que fuera bien visible el mensaje que portaban.

Concretamente, por el momento, se sabe que dos de estos colchones aparecieron en la rúa do Campo de Angustia y el la rúa da Ponte Pequena, en una especie de performance artístico poética. Estas "obras artísticas" están firmadas con el seudónimo de Rabisco, que significa garabato el lengua portuguesa, y en una de ellas se podía leer "Mirando la nada, pensando en todo" mientras que la otra, escrita en inglés decía "Offline we heal very very very well" que traducido al castellano sería "Desconectando nos curamos muy muy bien".

Hay algún tipo de performance artístico poética con colchones en Compostela. He encontrado esto en puntos opuestos de la ciudad. ¿Alguien más ha visto alguno? cc @elcorreogallego pic.twitter.com/WksBse8vfz — Carnotán (@carnotan) 4 de julio de 2023

No se sabe si estos mensajes continuarán ni tampoco la verdadera identidad del autor, aunque desde este diario estaremos atentos ante esta nueva tendencia en las calles de Compostela. Si das con alguno de estos colchones no dudes en ponerte en contacto con EL CORREO GALLEGO mediante el mail web@elcorreogallego.es o a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.