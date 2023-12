De la polémica por la supresión del Himno de España el Día de Padrón al atropello mortal de Conxo o los enfrentamientos entre vecinos de la zona vieja y peregrinos.... Estas han sido las diez noticias publicadas por EL CORREO GALLEGO que más han interesado a los compostelanos en 2023.

Iván y los electroshocks

¿Puede un juez no respetar la voluntad de un paciente de treinta años, que no está incapacitado, a rechazar un tratamiento de electroshock? La respuesta es sí, y así lo vivió una familia de Arzúa que luchó durante un mes para que le permitieran trasladar de hospital a su hijo y que no le aplicaran una terapia que rechaza.

El caso del joven de Arzúa sometido a una terapia electroconvulsiva (TEC) autorizada por un juez en el Hospital Provincial de Conxo en contra de su voluntad y la de su familia no solo afloró la falta de avances en la investigación sobre tratamientos en materia de salud mental; también provocó una agria polémica espoleada por un debate enormemente complejo en torno al electroshock. EL CORREO GALLEGO informó por primera vez del caso el 22 de marzo. Desde entonces, este diario dio voz a la familia de I.B.A.P, recogió el auto del juez que autorizó la terapia y propuso a la psiquiatra que trata al joven ofrecer su versión, algo que rechaza amparándose en la ley de protección de datos.

El adiós de Bugallo

Los resultados electorales en Santiago de Compostela se cobraron la cabeza del anterior líder local del PSdeG-PSOE. Xosé Sánchez Bugallo anunció el mismo 28-M su dimisión durante la comparecencia para valorar los comicios, que arrojaron un balance de cuatro concejales y 8.000 votos menos que en 2019 para los socialistas. "Creo que cómpre abrir unha nova etapa política en Santiago na que eu xa non estarei. A miña intención é non tomar posesión na nova corporación. Rematarei o meu mandato o 16 de xuño". Así anunciaba su renuncia a continuar, felicitando a las fuerzas progresistas que volvieron a ser mayoría en el concello.

El desaparecido de Teo

Habían pasado trece días desde la desaparición de Óscar García Lema, de 62 años, cuando EL CORREO GALLEGO acudió a una de las batidas para encontrar a este vecino de Cepeda. Óscar faltaba de su casa desde el pasado 29 de marzo. Ese día era miércoles y según el relato de su mujer, Óscar había seguido la rutina habitual. Dejó las llaves de su casa y del coche, las gafas y la cartera en el interior de la vivienda, junto con el móvil cargando. Era mediodía y, según contó su esposa, antes de salir a hacer recados se dirigió al establo para echar un ojo a los tres caballos que tienen en la finca, y su pista se perdió allí. A partir de este punto, todo son suposiciones acerca de lo que pudo haberlo llevado a terminar en el cauce del río Ulla, a una distancia de unos quince quilómetros de su casa monte a través.

El día 19 de abril una vecina de Vedra encontró el cuerpo sin vida del sexagenario flotando en el río Ulla, en las proximidades del área fluvial de Agronovo.

La supresión del Himno de España

El Concello de Santiago se vio envuelto en otra polémica de ámbito institucional con motivo de las celebraciones del Día de Padrón debido a la supresión del Himno de España. Los grupos de la oposición, PP y PSOE, denunciaron la eliminación del himno nacional del acto protocolario que tuvo lugar el 31 de julio en la plaza del Obradoiro y el pazo de Raxoi, pese a que ni Coruña ni Vigo lo interpretan en recepciones a otros concellos. El protocolo tanto puede ceñirse a las normativas legales como beber de las costumbres que se han convertido en tradición. Este es el resumen del análisis que ofreció a este diario el profesor de la USC Pablo Vázquez Sande, periodista especializado en protocolo y comunicación institucional, tras abordar lo sucedido.

El caso del atropello mortal de Conxo

Una madrugada de principios de octubre, en la calle de Poza Real de Arriba, en Conxo, un Mercedes Benz deportivo de color gris atropelló mortalmente a Jorge Santiago Salgado, de 59 años, mientras paseaba a su perro. En el vehículo iban dos jóvenes, un varón de 30 años y una mujer 27, con residencia acreditada oficialmente en los municipios Teo y Ribeira, que huyeron del lugar tras el atropello.

El conductor llamó horas más tarde al cuartel de la Guardia Civil de O Milladoiro para responsabilizarse de lo sucedido. Aquel siniestro no fue un accidente: el varón declaró que en esta zona de la parroquia de Conxo se venían registrando desde hacía algún tiempo “pinchazos en las ruedas de los coches” y que él mismo había sido víctima de estos hechos. En realidad, alguien pinchaba las ruedas de una grúa propiedad del padre del detenido, por lo que el joven decidió hacer guardia durante toda la noche para tratar de dar con el culpable.

Los investigadores sospechan que la pareja habría avistado, al filo de las seis menos cuarto de la mañana, a Jorge Santiago con su perro en las inmediaciones de la grúa. Eso les hizo pensar que se trataba de la persona que estaba detrás de los pinchazos y decidieron atropellarle como represalia. Vecinos de la zona encontrarían poco después el cuerpo sin vida del hombre de Jorge Santiago, una persona muy conocida en Conxo.

Alfonso Basterra: 10 años en prisión sin admitir el crimen

No fueron pocos los compostelanos que a principios de julio se dieron de bruces con el actor Tristán Ulloa caracterizado como Alfonso Basterra Camporro durante la grabación de la nueva serie de Bambú Producciones para Netflix sobre el crimen de la pequeña Asunta Fong Yang. Escenas a las que permanece ajeno el propio Alfonso Basterra quien, no muy lejos de la capital gallega, a tan solo 64 kilómetros por la N-634, cumplió en 2023 diez años encarcelado (fue detenido el 25 de septiembre de 2013) en el Centro Penitenciario de Teixeiro. Ha pasado más de una década desde que el padre adoptivo fue apresado por los mismos agentes de la Guardia Civil que apenas 48 horas antes habían detenido a su exmujer, Rosario Porto Ortega, como autora material de la muerte de la hija adoptada en China por el matrimonio en tiempos muy felices.

Alfonso Basterra lleva 3.749 días encarcelado en Teixeiro, de donde únicamente salió para realizar las reconstrucciones del horrendo crimen, acudir a declarar en sedes judiciales o policiales, a la larga e intensa vista en la que fueron condenados o ante la sesión del recurso presentando en el TSXG. No hay constancia de que en todo este tiempo haya podido acudir a alguna visita médica en un centro hospitalario (Instituciones Penitenciarias es muy estricta a la hora de preservar el derecho a la intimidad de los reclusos); pero sí está contrastado que en estos casi diez años privado de libertad Alfonso Basterra no disfrutó de ningún permiso penitenciario, según confirmaron a EL CORREO dos fuentes carcelarias distintas, a pesar de que, dado el tiempo transcurrido, sí que podría tener derecho a disfrutarlas.

La casa de Carballal

El SOS que lanzó en noviembre un vecino de Compostela que teme perder su casa por una orden de derribo fue otras de las polémicas más seguidas del año. Cuando en 2015 le concedieron una licencia de rehabilitación para tratar de poner en pie una casa ruinosa que había adquirido años antes en el lugar de Lamas de Carballal (San Xulián de Carballal), Santiago Regueiro Alvariño no imaginaba que la denuncia de un vecino conllevaría la apertura de un expediente por parte del departamento de Urbanismo, que en mayo de 2019 determinó que la vivienda unifamiliar debía ser derribada. La orden de derribo solo fue el inicio de un auténtico calvario de trámites para Santiago Regueiro, que desde ese momento está tratando por todos los medios de recuperar la legalidad urbanística para su vivienda.

A martillazos con el radar de Conxo

En la madrugada del 28 de abril, en torno a las 02.00 horas, un conductor se bajó de su vehículo a la altura del radar de Conxo para romper a martillazos el cinemómetro, situado en pleno periférico de la ciudad (SC-20), tras notar el chispazo. Horas después, el hombre, un vecino de O Milladorio, acudió a dependencias de la Policía Local para confesar los hechos.

Este dispositivo entró en funcionamiento en el año 2020 y desde entonces es uno de los que más sancionan en la ciudad. Muestra de ello es que en los primeros tres meses de 2023 generó más de 17.000 multas, más de la mitad de las que se registraban en el Concello de Santiago por cuestiones de tráfico en todo un ejercicio.

La residencia que paga Amancio Ortega

Tanto Galicia como Santiago incumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el número de plazas necesarias para atender a la población mayor. Por ello, la residencia de mayores de O Castiñeiriño, en Santiago, donada por la Fundación Amancio Ortega, generó un gran interés entre los compostelanos. Una residencia que, finalmente, no será de gestión directa por parte de la Xunta. La conselleira de Política Social, Fabiola García, desveló a principios de noviembre que se licitará a una entidad de economía social sin ánimo de lucro.

A finales de octubre la Fundación Amancio Ortega entregó a la Xunta el centro de O Castiñeiriño. Es el primero de los siete que está construyendo en las ciudades gallegas. Las residencias ya habían sido anunciadas por el Ejecutivo de Feijóo en el año 2017. En aquel momento, la Xunta preveía construirlas con fondos propios. Pero dos años después llegó el convenio con la Fundación del creador de Inditex, que se comprometió a destinar 90 millones de euros para entregárselos llave en mano a la Xunta.

El blindaje de Urovesa

Un simple mensaje de una compañía compostelana proveedora del Ministerio de Defensa en el que celebraba el haber comprobado que su labor contribuye a salvar vidas tuvo a finales de otoño una gran repercusión. “En días como hoy nuestro trabajo cobra más sentido que nunca”, publicó a finales de octubre Urovesa en su perfil de la red Linkedin tras recibir el agradecimiento de los ocupantes de un Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) fabricado por la compañía que siguen vivos gracias al blindaje del parabrisas. El conductor y su acompañante, como especifica el mensaje de la empresa en el que se comparten también las fotos, sufrieron el ataque cuando estaban operando en una misión de reconocimiento en África.