La Navidad cobra vida en As Cancelas con conciertos, cuentacuentos, teatros, actuaciones de baile, magia y mucho más

La Navidad llega a As Cancelas con una programación pensada para toda la familia. Durante todo el mes de diciembre, el centro comercial acoge actividades en sus distintos espacios, que incluyen cuentacuentos, shows de música, baile y magia.

Este año, la programación incluye conciertos, cuentacuentos, teatro infantil, shows de magia y muchas sorpresas más. La gran llegada de Papá Noel tendrá lugar el sábado 20 a las 20:00 horas, y durante las visitas del 21 al 23 de diciembre, de 16:00 a 18:00 horas, los más pequeños podrán entregar su carta de deseos. De cara a Fin de Año, el centro comercial ofrecerá un concierto gratuito con la Orquesta Olympus para despedir el 2025 por todo lo alto.

Semana previa a Navidad

El viernes 12 de diciembre, a las 19:00 horas, arranca la programación con el cuentacuentos O Apalpador e a Nena sen medo, de A Xanela do Maxín. El sábado 13, el centro comercial propone Kike Sax Christmas a las 13:00 horas, seguido por Momentos mágicos en Navidad, con el mago Jorge Lorenzo a las 19:00.

El viernes 19 de diciembre, a las 18:00 horas, se celebra el Festival de Navidad de la Escuela Balance, seguido por el Festival de Navidad Pasito de Baile a las 19:00 y la actuación del Coro O Noso Son a las 20:00 horas. El sábado 20 continúa la programación con el concierto de piano de Javier Varela a las 13:00 horas, el Festival de Navidad AVD 173 a las 18:00 horas y Los Payasos de la Tele a las 19:00.

Carrera de Papá Noel y música a flor de piel

El domingo 21, a partir de las 12:00 h, se celebra la Carrera de Papá Noel en el parking exterior, seguida por un concierto de piano de Javier Varela a las 13:00 horas y Christmas Storytelling, cuentacuentos en inglés, a las 19:00 horas. El lunes 22 continúa con el concierto de piano a las 13:00 y los títeres El Apalpador contra el ladrón de juguetes a las 19:00 horas.

El martes 23, a las 13:00 horas, concierto de Aixa Romay y brindis navideño con La Fabulosa, seguido por la Gala Navidad Gym Viravolta a las 18:00 y el concierto infantil A Cantar Villancicos a las 19:00 horas.

Fin de año lleno de música y baile

El viernes 26 de diciembre, a las 19:00 horas, Contos de Nadal, el cuentacuentos de Cris de Caldas, dará paso a la actuación del Coro Monte do Gozo a las 20:00. El sábado 27, a las 19:00 horas, llega La magia de la Navidad con Samuel Moreno, y el domingo 28, a las 19:00 h, Inocente Inocente, con el payaso Popin.

El lunes 29, la Fiesta Pre Fin de Año con la Orquesta Olympus empezará a las 19:00 horas, seguida el martes 30, a la misma hora, por The Polar Express Magic con Charly Braun.

Horarios especiales para las compras navideñas

Además, durante toda la campaña, As Cancelas abrirá sus puertas todos los domingos hasta el 11 de enero, manteniendo su horario comercial habitual para asegurar que todas las famlias puedan adquirir sus regalos a tiempo.