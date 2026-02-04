Un cole para sentirte acompañado en Santiago: Portas Abertas de Infantil en Compañía de María
O centro convida ás familias ás súas xornadas os días 7 e 21 de febreiro, ás 11:00 h, para coñecer o seu proxecto educativo, os seus espazos de traballo e a súa forma de acompañar a cada neno e nena desde o inicio
O Colexio Compañía de María de Santiago de Compostela celebrará as súas Xornadas de Portas Abertas de Educación Infantil (de 3 a 6 anos) os vindeiros 7 e 21 de febreiro, ás 11:00 h, unha oportunidade perfecta para que as familias coñezan o centro en primeira persoa, visiten os seus espazos e descubran a súa maneira de traballar cos máis pequenos.
A xornada realizarase no propio colexio, na Rúa Ensinanza, 3 (Santiago de Compostela), e é imprescindible inscribirse previamente a través do formulario habilitado polo centro.
Baixo a mensaxe “O teu cole en Santiago, en boa compañía”, Compañía de María propón unha educación próxima e coidada desde o inicio, cun enfoque que acompaña a cada neno e nena nos seus primeiros anos, atendendo ao seu ritmo, ao seu benestar e ao seu desenvolvemento persoal.
Unha etapa clave con espazos pensados para eles
En Educación Infantil, o colexio conta con contornas deseñadas para que o alumnado aprenda a través do xogo, o movemento e a exploración. As familias poderán coñecer durante a visita espazos como a aula de psicomotricidade, a zona de xogos propia e a aula de interioridade, un lugar pensado para favorecer a calma e a expresión emocional.
Un dos aspectos que máis valoran as familias é sentirse acompañadas. En Compañía de María Santiago, este acompañamento apóiase nun Departamento de Orientación con profesionais especializados e nun traballo continuo para coidar o benestar emocional do alumnado desde as primeiras etapas.
O colexio tamén aposta por unha educación conectada co futuro, cun enfoque claro cara aos idiomas. Conta con auxiliares de conversa en todas as etapas, incluída Infantil, para que o alumnado se familiarice coa lingua de maneira natural e práctica. Ademais, o centro é Centro Examinador de Oxford e Centro acreditado Erasmus + e posúe o selo de eTwinning School que reforzan a súa mirada internacional.
Servizos que facilitan o día a día das familias
Para axudar na organización familiar, o colexio ofrece comedor durante todo o curso con cociña propia, con opcións adaptadas a alerxias e intolerancias, ademais doutros servizos como transporte escolar e madrugadores para Infantil e Primaria.
As familias interesadas en Infantil (3-6 anos) poden inscribirse na xornada a través da web do centro https://ciamariasantiago.org/gl/.
Escoller o colexio no que os cativos dan os seus primeiros pasos coma estudantes é elixir o lugar onde comeza todo. E en Compañía de María Santiago, ese comezo vívese "en boa compañía".
