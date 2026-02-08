Las dentistas que alivian el dolor mandibular y las apneas del sueño para dormir mejor

Una dentadura sana y un descanso de calidad son pilares fundamentales de la salud de cualquier persona, y en la Clínica Dental MOAS (Medicina Odontológica Articular y del Sueño), en rúa Montero Ríos 52, local 2-4 (Santiago de Compostela), utilizan métodos vanguardistas y tratamientos de última generación en medicina del sueño para mejorar la vida de sus pacientes y crear sonrisas fuertes y radiantes.

Liderados por la Dra. Estíbaliz Pillado, especialista en articulación temporomandibular (ATM), ortodoncia y medicina del sueño, se han desmarcado en el sector gracias a su capacidad para aliviar eficazmente problemas como dolores en las articulaciones de la mandíbula, bruxismo o apneas del sueño sin la necesidad de tener que derivar a los pacientes a otros especialistas. En ocasiones, estos casos no son diagnosticados correctamente desde un inicio y esto complica dar con la solución hasta un largo tiempo.

Con todo, en MOAS apuestan por tratamientos multidisciplinares. Combinan la terapia orofacial, con servicios de logopedia miofuncional, fisioterapia y osteopatía especializada en ATM para corregir desequilibrios musculares mediante ejercicios para mejorar funciones como la respiración, succión, deglución o masticación, y así corregir malos hábitos como la respiración bucal y reeducar la musculatura para mejorar la estética facial; junto con tratamientos de odontología convencionales y adaptados a cada caso de forma personalizada, como pueden ser la ortodoncia con brackets o invisible.

La mayor parte de sus consultas son de personas afectadas por el bruxismo. «Se suele originar porque la gente lleva muchos años con tensión en la cara, dolores de cabeza, cuello y molestias en los músculos de la zona temporomandibular al morder o masticar. Esto no les permite tener un sueño reparador porque genera agotamiento y estrés», explica Estíbaliz. El proceso que siguen con los que sufren esta afección comienza por una primera evaluación en la que escanean todas las estructuras óseas y puntos de contacto de la mordida para hallar el problema de la oclusión. Esto, junto con una medición de los puntos de dolor musculares ya permite a la odóntologa sacar un diagnóstico preciso de lo que causa la dolencia.

Luego, combinan el tratamiento convencional con fisioterapia para tratar el dolor que arrastran y enseñarles el origen de las molestias musculares que les causa el bruxismo. «No es algo que se pueda tratar de una sola manera. Una persona puede sufrir bruxismo por la mala colocación de uno de los discos articulares de la ATM o por una mala mordida, entonces se puede solucionar con ortodoncia, otro tipo de férula o simple fisioterapia», declara la profesional tras su experiencia.

Para garantizar unos resultados eficaces, MOAS cuenta con una clínica completamente digitalizada que permite ofrecer terapias completas y avanzadas para aliviar el dolor orofacial. Su equipamiento de escáner 3D permite el envío a laboratorio para la impresión de férulas más finas y cómodas para los pacientes y, además, utilizan infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento en la articulación temporomandibular.

Equipo médico de la clínica dental Moas / CEDIDA

¿Cómo alivian las apneas?

Esta clínica del sueño asentada en Santiago también es especialista en el tratamiento de la apnea del sueño y los ronquidos, condiciones que afectan a la calidad del descanso. En el caso de las apneas y dependiendo de su gravedad, estas pueden derivar en un mayor riesgo de problemas neurológicos, cardiovasculares o cognitivos por la falta de reposo nocturno. Por ejemplo, pueden aumentar las probabilidades de que un conductor se quede dormido al volante y tenga un accidente.

MOAS trata los ronquidos y apneas con el sistema BTI Apnia, un polígrafo domiciliario que permite analizar estos trastornos eficazmente desde la vivienda de los pacientes. Este aparato permite medir en una o dos noches parámetros como la respiración, la saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco y otros indicadores importantes que analizan el sueño. Estos datos se filtran en un software especializado y así consiguen identificar si hay apnea, qué tipo es y cómo de grave puede ser.

Especialmente en casos de apnea leve o moderada o ronquido crónico, entregan a los pacientes un dispositivo intraoral cómodo y diseñado a medida. Esta es una férula que mantiene la mandíbula en una posición más adelantada al dormir y evita el colapso de las vías respiratorias, a la vez que mejora la entrada de aire.

Este dispositivo puede tratar apneas leves o moderadas e incluso algunas más graves que no toleran la máquina CPAP, aunque todo depende de las condiciones del paciente.

La salud de los pequeños

La Clínica MOAS es un lugar idóneo para los que buscan un dentista adecuado para las primeras revisiones de sus hijos. Sin embargo, su filosofía en cuanto a odontopediatría también se basa en la corrección de hábitos orales (succión del dedo, uso prolongado del chupete, respiración por la boca o incluso una posición inadecuada de la lengua) para prevenir problemas de mordida, descanso, respiración o desarrollo facial. Para ello, trabajan con aparatología funcional, con el objetivo de guiar el crecimiento del paladar y la posición de la lengua; ejercicios miofuncionales, dictados por una logopeda especializada; y orientación y apoyo a las familias.n