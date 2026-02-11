¿Buscas viajar desde Galicia? Infinita Viajes te brinda la opción idónea para recorrer el mundo en grupo acompañado

Planificar un gran viaje con salida desde Galicia y con la tranquilidad de ir acompañado es, para muchos viajeros, la combinación perfecta. De cara a 2026, Infinita Viajes refuerza su programación de salidas especiales en grupo acompañado desde Santiago de Compostela, una fórmula que cada año suma más adeptos.

La tendencia es clara: los viajeros buscan destinos culturales y experiencias completas, pero sin asumir el estrés de organizar cada detalle. Quieren descubrir el mundo con seguridad, comodidad y el respaldo de profesionales de confianza.

Acompañamiento real desde Galicia

Uno de los aspectos que diferencian estas salidas es que el acompañante no espera en destino: viaja desde Galicia con el grupo. Se trata de un profesional de la agencia que acompaña a los viajeros desde el aeropuerto hasta el regreso, gestionando cada fase del recorrido.

Este detalle resulta especialmente valorado por parejas, personas mayores de 55 años o viajeros que se estrenan en destinos más lejanos. La sensación de seguridad comienza en casa y se mantiene durante todo el itinerario. Además, las salidas están programadas con vuelos directos o especiales desde Santiago, lo que simplifica la experiencia y evita desplazamientos adicionales a otros aeropuertos.

Grandes destinos culturales para 2026

Entre las propuestas internacionales para 2026 destaca Uzbekistán, un recorrido por enclaves históricos como Samarcanda y Bujará, donde la herencia de la Ruta de la Seda se refleja en su impresionante arquitectura y riqueza cultural. Un destino diferente, ideal para quienes buscan experiencias auténticas con organización garantizada.

La madraza Mir-i-Arab es una de las joyas aruitectónicas de Uzbekistán. / Cedida

Marruecos se posiciona como otra de las opciones destacadas, combinando ciudades imperiales, tradiciones locales y paisajes desérticos en un itinerario completo y bien estructurado. Italia continúa siendo un valor seguro, con un recorrido por la Toscana, el norte del país y Venecia, donde arte, historia y gastronomía se combinan en equilibrio. También figura Sicilia, una isla que sorprende por su diversidad cultural y natural, con el imponente Monte Etna como uno de sus grandes atractivos.

Para los amantes de la naturaleza, Noruega y sus fiordos ofrecen una experiencia paisajística espectacular, con navegación entre montañas y pueblos escandinavos en un viaje diseñado para disfrutar sin prisas.

Cierra la programación Egipto al completo, incluyendo vuelo a Abu Simbel. Un recorrido intenso y fascinante por el país de los faraones, donde el acompañamiento desde Galicia aporta un plus de tranquilidad en un destino tan completo.

De la mano de Infinita Viajes, podrás conocer la Gran Esfinge de Guiza, en Egipto. / Cedida

Una forma de viajar pensada para disfrutar

Más allá del destino, la filosofía de Infinita Viajes para 2026 es clara: ofrecer viajes organizados con mimo en los que el cliente solo tenga que preocuparse de disfrutar.

Hoteles seleccionados, tiempos equilibrados, coordinación minuciosa y presencia constante del acompañante forman parte de una propuesta que combina experiencia, cercanía y profesionalidad. Y es que viajar desde Galicia en grupo acompañado no significa renunciar a la comodidad ni a la personalización. Significa recorrer el mundo con la confianza de estar en buenas manos desde el primer momento.