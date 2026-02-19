Marga Charol anuncia un outlet exclusivo en Santiago con descuentos de hasta el 80%

El establecimiento Marga Charol ha anunciado la celebración de un evento especial de vestidos de fiesta que tendrá lugar del 23 al 28 de febrero ofreciendo una oportunidad única para comprar ese vestido, traje o complemento para próximos eventos, o bien ese fondo de armario.

Desde su apertura de puertas en 1982, Marga Charol ha preparado varios outlets similares para liquidar el stock excedente de campañas especiales y brindar una alternativa imperdible que sus clientas puedan aprovechar y comprar lo que necesiten de forma rebajada.

"Hago esto con ilusión, la oferta será completa y variada, prueba de ello es que la semana del outlet se acondicionará el establecimiento de manera especial, llenando su interior de solamente las prendas a las que se aplicará descuento", explica la propietaria del negocio, Marga García.

El local estará completamente lleno de prendas rebajadas durante la semana del 23 al 28 de febrero. / Cedida

Durante estos seis días, el local situado en la Avenida de Figueroa 13, bajo, tendrá una amplia selección de artículos de fiesta con descuentos que oscilan entre el 70% y el 80%.

Esta iniciativa facilita el acceso a diseños de calidad a precios de liquidación. La promoción estará vigente únicamente durante la última semana de febrero, convirtiéndose en una cita obligada para los amantes de la moda en Santiago de Compostela.