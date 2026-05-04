Adetio, la asesoría santiaguesa que te enseña a ser rentable y se preocupa por la economía de tu negocio

Adetio es una empresa que ofrece servicios de asesoría contable, fiscal y de rentabilidad para autónomos y pymes de todo el país. Su objetivo es brindar un apoyo constante para que sus clientes puedan mantener en orden las cuentas de su negocio, así como asesorarlos sobre las formas más adecuadas de optimizar la fiscalidad de sus negocios, evitando pagos indebidos y reduciendo riesgos ante posibles inspecciones de Hacienda.

Con sede en Santiago de Compostela (Avenida Romero Donallo 9, entreplanta), disponen de servicio en línea para toda España. La fundadora y directora de la firma, Isabel Rodríguez, explica que Adetio se diferencia de los servicios de gestoría tradicionales: "Estamos más enfocados en el asesoramiento. Nuestro modus operandi se basa en examinar a fondo cómo los negocios gestionan sus recursos para ayudarlos a mejorar".

Isabel Rodríguez. / Cedida

Su trabajo permite impulsar el crecimiento de negocios de cualquier sector del mercado gestionados por profesionales no familiarizados con la gestión empresarial. "Nos encontramos con empresas que llevan mal sus cuentas, que incluso pagan impuestos de más o de menos, y nuestra labor es sanear su contabilidad y hacer que los números les den. En definitiva, conseguir que sean rentables", explica la directora.

Según Isabel, el trabajo de Adetio sirve para ayudar a aquellos autónomos y pymes que registran buenos niveles de producción e ingresos, pero no encuentran los factores que ralentizan su evolución: "Son los más perjudicados a la hora de emprender. Existe cierto desconocimiento acerca de los impuestos y de su impacto en la rentabilidad y liquidez del negocio, por eso necesitan conocer cómo funcionan. Ahí entramos nosotros para revisar cuáles son los problemas que les llevan al estancamiento, tal vez se ahogan con los gastos, ponen precios erróneos, llevan una mala gestión interna o se equivocan con las deducciones y tramitación de documentos".

La información es poder. Por eso, la asesoría se preocupa por mantener informados a sus clientes sobre cómo controlar los costes fijos y variables de sus productos y servicios, el impacto de los impuestos sobre los precios de venta, el porcentaje de ganancia que se lleva Hacienda y la rentabilidad que deja cada producto, cada servicio y cada miembro de la empresa.

Confianza y tranquilidad

Adetio ya cuenta con cientos de clientes en todo el país que valoran su asesoramiento. Y es que gracias a su equipo profesional altamente cualificado, los empresarios pueden delegar la gestión de su negocio y enfocarse en la parte productiva. "Aunque una empresa sea eficiente en la parte técnica y cuente con una buena base de clientes de confianza, la gestión es un punto esencial para no llegar a la quiebra. En este sentido, tenemos clientes que nos agradecen nuestro trabajo porque les ha permitido enfocarse en su actividad principal".

Garantizar el bienestar del autónomo es primordial para conseguir un buen funcionamiento. Por ello, la asesoría compostelana da una importancia vital al trato con el cliente, basado en una comunicación directa, personalizada y cercana: "Cada cliente habla directamente con el profesional que se encarga de su empresa, sin pasar por intermediarios".

Escuela fiscal para emprendedores

Adetio también se encarga de guiar a los emprendedores que desconocen los procesos necesarios para empezar su negocio desde cero. Actualmente, imparten clases magistrales individuales o en grupos de ocho en sus instalaciones en Santiago para aquellas personas que buscan crear su propia empresa. No obstante, han decidido dar un paso más y crear su propia escuela fiscal de emprendimiento.

Este proyecto, que llevarán a cabo próximamente, estará dirigido tanto a emprendedores como a empresarios que ya tengan una trayectoria como autónomos, pero que no tengan los conocimientos necesarios sobre fiscalidad, obligaciones tributarias y el impacto de los impuestos.

De acuerdo con Isabel, "queremos poner en marcha esta iniciativa para que sepan a lo que se van a enfrentar al lanzarse por cuenta propia al mercado laboral. Así, podremos guiarlos un rendimiento sólido y una correcta gestión".