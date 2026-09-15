Santiago reivindica las compras 'con relax' en Artesanamente, la gran feria de la artesanía gallega que reúne este fin de semana 40 marcas

Santiago de Compostela acoge este viernes, sábado y domingo la segunda edición de Artesanamente, una feria de artesanía y punto de encuentro y ocio en la capital gallega que va mucho más allá de ser un simple mercado. Artesanamente es una reivindicación de los productos tradicionales, de los profesionales de Galicia, de la calidad alimentaria y del comercio local en tiempos de internet. Por eso, Concello de Santiago y Xunta de Galicia se alían para impulsar un evento que reunirá a 40 talleres de artesanía y productores y que incluirá demostraciones en directo de oficios, showcookings gastronómicos y charlas sobre el futuro del sector. Y todo con acceso libre y gratuito.

Artesanamente reunirá en la sede de Afundación, en la rúa do Vilar, a 24 artesanos galelgos de diferentes disciplinas y a 16 marcas de artesanía alimentaria en una feria que se complementará con una amplísima programación paralela, tanto para los propios profesionales del sector como para los visitantes y clientes que se acerquen este viernes, sábado y domingo en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 21.00.

¿Qué se encontrarán allí? Pues una selección de productos únicos marca Galicia con los que se reivindica la artesanía y los oficios tradicionales. Una exhibición de la "creatividad, diversidad e identidad propia" de los oficios gallegos, así como de su importancia económica para la comunidad.

De la forja y la madera a las joyas y la ropa, pasando por aceitos, vinos, galletas y quesos

Sin trampa ni cartón. Así se mostrarán los artesanos estos tres días en Santiago, donde exhibirán en directo sus procesos creativos y productivos ante los clientes. La demostraciones en vivo no solo son un espectáculo para el cliente, sino que son una forma de reivindicar valores como la calidad, el respecto medioambiental o la propia marca Galicia.

Artesanamente se estructura alrededor de un espacio central que funcionará como mercado con 24 representantes del sello Artesanía de Galicia, que incluirán ramas como la forja, tejido, madera, ropa y complementos, cuero, papel, cantería, joyería, velas, cerámica e instrumentos musicales.

En la parte alimentaria, la feria reúne a los sectores de mermeladas, aceites, vinos, licores, miel, embutidos, galletas y quesos, entre otros.

Parte de gastronomía de la edición de 2025 / Antonio Hernández

Rúa, el valor de ver en directo el proceso de creación de todo tipo de productos

Además de ese gran mercado central, Artesanamente incluye las demostraciones de los maestros artesanos en la calle. El viernes, el artesano Santiago Besteiro trabajará el cuero y Jorge Eiroa realizará piezas de forja. El sábado será el turno de los trabajos en papel de Cristina Velasco y del encaje de Ana Rosa Lista. Mientras que el domingo los zuecos artesanos de Álvaro Pin y la joyería de Paula Dacosta pondrán el broche a las exhibicioens en directo.

Eido, el apartado de showcookings, conferencias y divulgación cultural

Uno de los principales reclamos de la feria es la gastronomía. El viernes, O Recuncho de Yobeida, finalista de Santiago(é)tapas 2026, realizará un plato de cocina-fusión Galicia-Venezuela usando productos de Artesanía Alimentaria.

El sábado por la mañana habrá una demostración con Alén Tarrío, de Pampín Bar, así como una conferencia de la Asociación del Traxe Galego bajo el título O traxe de dentro a fóra. A nivel gastronómico, Airas Cátering realizará una muestra de menús y tapas artesanales. Esa misma tarde, Artesana Gastrobar realizará unha versión de Castelo da Rocha, galardonada como mejor tapa creativa de Santiago(é)tapas 2026 y mejor tapa de Galicia 2026, cocinada con roxóns de A dos de Capelo.

Por último, ya el domingo, los profesionales Elena Ferro y Álvaro Pin darán la conferencia Asentar oficios.

Autoridades de visita en la edición de 2025 en Cervantes / Antonio Hernández

El 90% de los artesanos participantes son autónomos

El director do mercado Artesanamente, Manuel Moledo, de Aquelando Eventos explicó que el tirón del evento en Santiago obligó a dejar solicitudes fuera por falta de espacio, pero la organización primó la fórmula de la primera edición en lugar de hacer una feria más grande. La idea, resaltó, es ir más allá de la simple compraventa: de ahí las exhibiciones y la divulgación de los procesos artesanales para dar valor a los productos. Y todo ello en un espacio único del corazón histórico de Santiago. "La sede de Afundación Abanca es una sale de exposiciones y refleja muy bien la importancia que queremos dar al trabajo artesano".

Información de interés Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre Lugar: Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19, Santiago de Compostela). Horarios: de 11.00 h a 14.30 horas y de 16.00 h a 21.00 horas Entrada: gratuita y acceso libre

Moledo explicó que Artesanamente busca ponr en valor la tradición y la creatividad, al mismo tiempo que reivindica y pone en valor el trabajo autónomo, ya que el 90% de los participantes en la feria trabajan por cuenta propia. "Una realidad que la organización quiere resaltar", así como el compromiso medioambiental de un tipo de comercio "que encaja en la llamada economía de kilómetro cero".

Desde Aquelando resumen el espíritu del mercado como una apuesta por producir y comprar alejado de la inmediatez y las prisas que dominan el consumo actual. "Hacer las cosas con lo que nosotros llamamos 'ecoxeito': con tiempo y cabeza".