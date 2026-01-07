III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
Los visitantes contarán con cerca de 60 expositores con productos vintage y para coleccionistas: porcelana, libros, relojes, maletas, cuadros, sellos, etc.
Área Central ha despedido la Navidad y arranca 2026 con mucha fuerza. El primer evento del año será ya este fin de semana con la tercera edición de la feria de antigüedades, coleccionismo y vintage.
Se trata de un evento organizado por la asociación cultural Ferro Vello que contará con la presencia de cerca de sesenta expositores. Los visitantes encontrarán diferentes productos: porcelana, libros, relojes, maletas, máquinas de escribir, sellos, lámparas, etc. El horario será los dos días de 10.00 a 20.30 h. La entrada es gratuita y se desarrollará por todos los pasillos de Área Central. Para la celebración de este evento, Área Central cuenta con la colaboración del Concello de Santiago.
Mercadillo Playmobil
La feria de antigüedades, coleccionismo y vintage de este sábado 10 y domingo 11 de enero contará también con una representación de stands específicos de productos Playmobil. Para aquellas personas coleccionistas de esta marca de juguetes será una ocasión única para encontrar las piezas más buscadas.
Días de rebajas y antigüedades
Tras el fin de la campaña navideña, Área Central sigue ofreciendo planes para toda la familia. Con las rebajas ya iniciadas, el primer fin de semana post-Reyes traerá cientos de elementos pensados para los coleccionistas y curiosos. Además, el domingo 11 es día de apertura de los comercios de Área Central y estarán abiertos en su horario habitual.
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste
- Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago