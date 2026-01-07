III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central

Área Central ha despedido la Navidad y arranca 2026 con mucha fuerza. El primer evento del año será ya este fin de semana con la tercera edición de la feria de antigüedades, coleccionismo y vintage.

Se trata de un evento organizado por la asociación cultural Ferro Vello que contará con la presencia de cerca de sesenta expositores. Los visitantes encontrarán diferentes productos: porcelana, libros, relojes, maletas, máquinas de escribir, sellos, lámparas, etc. El horario será los dos días de 10.00 a 20.30 h. La entrada es gratuita y se desarrollará por todos los pasillos de Área Central. Para la celebración de este evento, Área Central cuenta con la colaboración del Concello de Santiago.

Mercadillo Playmobil

La feria de antigüedades, coleccionismo y vintage de este sábado 10 y domingo 11 de enero contará también con una representación de stands específicos de productos Playmobil. Para aquellas personas coleccionistas de esta marca de juguetes será una ocasión única para encontrar las piezas más buscadas.

Días de rebajas y antigüedades

Tras el fin de la campaña navideña, Área Central sigue ofreciendo planes para toda la familia. Con las rebajas ya iniciadas, el primer fin de semana post-Reyes traerá cientos de elementos pensados para los coleccionistas y curiosos. Además, el domingo 11 es día de apertura de los comercios de Área Central y estarán abiertos en su horario habitual.